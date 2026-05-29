 
Общество

233 общественные зоны доступа к Wi-Fi действуют в Псковской области

233 общественные зоны доступа в интернет через Wi-Fi работают на территории Псковской области. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщил начальник управления цифрового развития и связи правительства региона Виталий Рахманов.

«Тема очень непростая. На сегодняшний день у нас 233 зоны Wi-Fi, это достаточно много. Порядка 1200 уникальных пользователей в сутки. Это говорит о том, что сервис востребован и им пользуются. Жалоб практически нет, мы отточили его работу. Хочу поблагодарить своих коллег, которые со мной ночами не спали, чтобы запустить этот сервис. Работа не останавливается ни на секунду», – сообщил Виталий Рахманов.

Также он поделился ближайшими планами управления в сфере развития доступа в интернет для муниципальных округов.

«В этом году планируем создать центр совместной работы в столицах каждого муниципалитета. В Себеже уже сделали в начале года. Это будут крупные библиотеки, клубы, где люди смогут поработать. На старте мы шли в основном по сельским библиотекам. Из 233 точек более 100 - это как раз сельские и муниципальные библиотеки. Они стали центром притяжения и возможностью существовать в сельской местности. Это стало очень актуально во времена ковида, когда люди стали покидать крупные города, зная, что можно работать дистанционно. По их заявкам мы тоже отрабатываем, если они попали в зоны ограничения интернета. По сути мы, когда брали сельские библиотеки, брали те, где есть инфраструктура доступа в интернет по оптоволокну. Сейчас мы пойдем чуть дальше, закроем столицы округов и будем прорабатывать крупные социальные учреждения, например, больницы», – добавил Виталий Рахманов.
Рахманов Виталий Викторович

Начальник управления цифрового развития и связи правительства Псковской области.

