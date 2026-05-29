233 общественные зоны доступа к Wi-Fi действуют в Псковской области

233 общественные зоны доступа в интернет через Wi-Fi работают на территории Псковской области. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщил начальник управления цифрового развития и связи правительства региона Виталий Рахманов.

«Тема очень непростая. На сегодняшний день у нас 233 зоны Wi-Fi, это достаточно много. Порядка 1200 уникальных пользователей в сутки. Это говорит о том, что сервис востребован и им пользуются. Жалоб практически нет, мы отточили его работу. Хочу поблагодарить своих коллег, которые со мной ночами не спали, чтобы запустить этот сервис. Работа не останавливается ни на секунду», – сообщил Виталий Рахманов.

Также он поделился ближайшими планами управления в сфере развития доступа в интернет для муниципальных округов.