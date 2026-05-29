В Локнянском округе перезахоронили останки воинов, погибших при защите Родины 

Церемония перезахоронения останков воинов, погибших при защите Родины в годы Великой Отечественной войны, прошла сегодня в селе Подберезье Локнянского муниципального округа. Об этом сообщил глава муниципалитета Иван Белугин на своей странице «ВКонтакте».

«Это особый, очень важный день не только для всего Локнянского округа, но и для семей сибиряков, которые защищали нашу землю от фашистов. Спустя десятилетия солдаты, отдавшие свои жизни за свободу нашей страны, наконец обрели достойное упокоение на нашей земле — с воинскими почестями, молитвой и благодарной памятью потомков», — подчеркнул Иван Белугин.

В церемонии приняли участие жители Подберезья, организации, депутат Псковского областного Собрания депутатов Игорь Дитрих, поисковые отряды «Томич», «Енисей» и «Память», представители военного комиссариата, ДОСААФ России, юнармейцы, духовенство, депутаты, жители округа и гости округа.

Особые слова признательности глава муниципалитета выразил начальнику центра патриотического воспитания и довоенной подготовки граждан ДОСААФ России Томской области, командиру поискового отряда «Томич», ветерану специальной военной операции Сергею Григорьеву и всем участникам межрегиональной акции «Вахта памяти»: «Благодаря работе сводных поисковых отрядов "Томич" и "Енисей", настойчивости и преданности делу памяти неизвестные герои возвращаются из небытия».

Отдельная благодарность — руководителю поискового отряда «Память» Игорю Большакову и локнянским поисковикам, которые на протяжении многих лет ведут огромную работу по сохранению исторической правды.