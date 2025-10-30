Общество

Антон Мороз рассказал о любви с первого взгляда, строгом воспитании и худшем отпуске в жизни

Вице-президент Национального объединения строителей «Нострой», депутат Псковской городской Думы по округу №3 Антон Мороз в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в новом выпуске программы «Чай втроем» рассказал о том, что для него действительно важно: о семье, любви и жизненных принципах.

Антон Мороз признался, что познакомился с будущей женой 17 лет назад, и это была любовь с первого взгляда, которой потребовалось два года, чтобы развиться: «Я был тогда несвободен, могу честно сказать, жил в гражданском браке. Она же – только развелась. Познакомили нас наши общие друзья. И тогда я влюбился. Два года мы не могли найти подхода друг к другу».

Решающим шагом стал ультиматум, который он ей предъявил: «Дорогая, завтра мы идем ужинать, и через 4 дня мы вылетаем на Зенит, в Грецию». С тех пор пара не расставалась. Сегодня они воспитывают пятерых детей, включая ребят от предыдущих браков, и, по словам депутата, «обалденно тусуются всей компанией везде».

Отвечая на вопрос о воспитании, Антон Мороз однозначно назвал себя строгим отцом, признав, что детям с ним тяжело. Он также пояснил, что его требования могут быть «немножко избыточные», но уверен, что в будущем это приведет детей к успеху.

Фотографии из личного архива Антона Мороза

Несмотря на плотный график, политик и бизнесмен находит время для семьи. По воскресеньям они всей семьей играют в падел, а каждое лето Антон Мороз «просто отключает телефон» на 10-20 дней для совместного отпуска.

«Я приучил людей, с которыми я работаю, что в это время меня трогать не надо», – отметил гость студии.

Путешествуя по всему миру, семья Антона Мороза составила и своеобразный анти-рейтинг. Худшее впечатление, по словам депутата, оставила Бразилия, куда они попали на Новый год.

«Мы на самом деле пролетели всю страну. И пролетели полмира, не только теперь уже недружественные государства, но очень много дружественных стран. И самое паршивое впечатление у нас было от Бразилии. Мы туда попали на Новый год, в фавелы и, в общем, вернулись. Наверное, увидели грязный город... И поняли, что Россия – лучшая страна».