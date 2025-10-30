Проект «Истории героев» Тямшанской гимназии получил новое оборудование — современные микрофоны, сообщили в группе «ВКонтакте» «Деловая Россия Псковская область».
Фото здесь и далее: группа «ВКонтакте» «Деловая Россия Псковская область»
«Этот вклад поддерживает военно-патриотическое воспитание школьников и формирует у них любовь к Родине, готовность защищать её будущее путем создания документальных фильмов о героях специальной военной операции, живших на территории Тямшанской волости. Мы гордимся каждым участником проекта и теми, кто вдохновляет молодежь своим примером. Спасибо всем, кто разделяет цели и веру в светлое будущее региона!» - заключили в отделении.