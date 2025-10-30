Псковcкая обл.
Общество

Проект «Истории героев» Тямшанской гимназии получил новое оборудование

31.10.2025 16:34|ПсковКомментариев: 0

Проект «Истории героев» Тямшанской гимназии получил новое оборудование — современные микрофоны, сообщили в группе «ВКонтакте» «Деловая Россия Псковская область».

Фото здесь и далее: группа «ВКонтакте» «Деловая Россия Псковская область»

«"Деловая Россия" поддерживает молодежь и расширяет горизонты своей деятельности. Наш региональный отдел активно участвует в проектах, которые выходят за рамки предпринимательской сферы, и сегодня рады поделиться новостью. Проект "Истории героев" МБОУ Тямшанской гимназии получил новое оборудование — современные микрофоны, которые позволят качественно записывать видеоролики и давать молодым людям возможность учиться видеть и рассказывать о героях», - рассказали в отделении.

«Этот вклад поддерживает военно-патриотическое воспитание школьников и формирует у них любовь к Родине, готовность защищать её будущее путем создания документальных фильмов о героях специальной военной операции, живших на территории Тямшанской волости. Мы гордимся каждым участником проекта и теми, кто вдохновляет молодежь своим примером. Спасибо всем, кто разделяет цели и веру в светлое будущее региона!» - заключили в отделении. 

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0
