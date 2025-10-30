Общество

Антон Мороз обсудил создание ТОС на Вокзальной, 48

Депутат Псковской городской Думы по округу №3 Антон Мороз обсудил с жителями своего округа вопросы благоустройства и создание территориального общественного самоуправления на Вокзальной, 48 вечером 31 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Как ранее отметил депутат, ТОС - это идеальная возможность для жителей самим принимать решения и реализовывать проекты по благоустройству своих дворов и улиц: от детских площадок до освещения, озеленения и комфортной городской среды.

«О структуре построения ТОСа и о правилах ее проведения все еще приходится рассказывать заново, проводить мероприятия. Эти встречи проходят непросто. Есть определенная усталость от непринятых решений на более ранних этапах. Но по факту мы получили обращения с инициативой от граждан, которые готовы зарегистрировать ТОС, чтобы территории благоустраивались», - отметил Антон Мороз.