Общество

Судебных приставов чествовали в псковском Доме офицеров. ФОТО

01.11.2025 15:27|ПсковКомментариев: 0
160-летие Федеральной службы судебных приставов отмечалось сегодня в Доме офицеров в Пскове, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Андрей Николаев / ПЛН

В торжестве приняли участие митрополит Псковский и Порховский Матфей и другие представители духовенства, руководитель аппарата правительства Псковской области Андрей Вьюнов, федеральный инспектор Псковской области Александр Хлопков, глава города Пскова Борис Елкин, депутаты Псковского областного Собрания Алексей Севастьянов и Виктор Остренко, председатель Псковского областного суда Олег Лазарев, прокурор Псковской области Андрей Мошков, начальник управления МВД России по Псковской области Алексей Овсянников, другие почетные гости, а также сотрудники управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области, их родственники и представители. 

Первым с приветственным словом выступил руководитель УФССП по Псковской области Сергей Колесников.

«Сотрудники, ветераны органов принудительного исполнения, дорогие гости, я рад приветствовать вас на нашем торжественном мероприятии, посвященном юбилейной дате. В этом зале сегодня собрались сотрудники, которые достигли высоких результатов работы. Полмиллиона различных дел. Только представьте эту цифру! Больше полумиллиона различных дело только в нашем регионе. Эти дела касаются самых различных сфер жизнедеятельности, каждое исполнительное производство – это конкретная жизненная ситуация, в которой нужно разобраться, помочь человеку. Восстанавливая нарушенные права граждан, мы помогаем людям. Возможность помогать людям - это самое ценное, что у нас есть, это наше признание, это наша миссия, это наша цель. От наших решений, действий и бездействий во многом зависят: улыбки детей, благополучие многих семей, финансовая стабильность различных организаций, региона и всего государства. Каждый изысканный рубль – это для них миллион новых возможностей, а каждое исполненное решение суда - это реальное подтверждение, что закон работает, закон исполняется, справедливость восторжествовала», - сказал Сергей Колесников.

 

Затем выступил руководитель аппарата правительства Псковской области Андрей Вьюнов. Он отметил, что служба за свою многолетнюю историю прошла сложный путь становления и модернизации.

«Я поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем судебного пристава. В эту солидную, круглую дату мы должны с большим уважением, с бесконечной благодарностью помнить историю службы, отдать должное вашему нелегкому труду. За более чем полуторавековую историю служба прошла сложный, достойный путь становления, развития и модернизации системы исполнительного судопроизводства, непрерывно совершенствовалась. Я с полной уверенностью готов сказать, что сейчас она является самой эффективной, самой результативной, без преувеличения, в мире. Сегодня ваша служба – это, наверное, ключевое звено в судебной системе Российской Федерации, обеспечивающее выполнение достижения принципов существования правового государства. Сложно переоценить и уникальность вашей службы. Она заключается в том, что от каждого сотрудника требуется не только профессионализм, доскональное знание законов и прав всех участников, всех сторон исполнительного делопроизводства, но и такие качества, как человечность, деликатность, доброта», - отметил Андрей Вьюнов.

 

Депутат Псковского областного Собрания Алексей Севастьянов в своей речи от подчеркнул, что именно судебные приставы ставят конечную точку в решении судебных вопросов.

«Уважаемые сотрудники! Разрешите мне от лица председателя Псковского областного Собрания депутатов Котова Александра Алексеевича, всего корпуса депутатов и от себя лично поздравить вас с вашим профессиональным праздником! На вас сегодня лежит огромное количество задач в решении вопросов правосудия. Зачастую именно вам приходится ставить ту конечную точку в решении вопросов. Это, в принципе, неудивительно, потому как сила закона в его исполнении. Желаю вам всем крепкого здоровья, семейного благополучия, ну и, безусловно, профессионального роста», - сказал Алексей Севастьянов. 

 

Осмыслить глубокое духовное значение служению закона призвал всех приставов митрополит Псковский и Порховский Матфей. Также он передал в дар коллективу ведомства икону праздника Успения Пресвятой Богородицы.

«Дорогие братья и сестры, сердечно приветствую вас в связи со знаменательной датой – 160-летним образованием в России института судебных приставов. Этот юбилей – повод не только оглянуться на славную историю служению закона, но и осмыслить глубокое духовное значение вашего труда. Всякое начальство, по слову апостола Павла, от Бога, дабы хранить мир и ограждать общество от беззакония. Служба судебных приставов, обеспечивая неукоснительное исполнение судебных решений, является тем краеугольным камнем, на котором зиждется правопорядок, без которого невозможно существование ни гражданского общества, ни государства. Ваша работа требует не только высочайшего профессионализма, правовой культуры и ответственности, но и подлинного мужества, терпения, а подчас милосердия. Особо хотел бы отметить, что Псковская земля, с ее богатейшей историей и вековыми традициями, всегда была крепка духом законности и уважения к суду, и нынешние псковские приставы с честью несут это ответственное служение. Позвольте в этот день, Сергей Анатольевич, вам и коллективу преподнести в дар икону, которая дорога каждому жителю Псковской земли. Икону праздника Успения Пресвятой Богородицы», - сказал владыка.

 

Отличившиеся сотрудники УФССП получили заслуженные награды.

После торжественной части состоялся праздничный концерт.

Ранее в Пскове открылась выставка «Добрые дела судебных приставов Псковской области».

Источник: Псковская Лента Новостей
