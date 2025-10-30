Общество

Открылась выставка «Добрые дела судебных приставов Псковской области»

31 октября в библиотеке имени Ивана Василёва состоялось торжественное открытие выставки «Добрые дела судебных приставов Псковской области», приуроченной к 160-летию со дня основания службы судебных приставов России, сообщили Псковской Ленте Новостей в УФССП России по региону.

Фото: УФССП России по Псковской области

Сотрудники библиотеки провели для гостей экскурсию, познакомив их с историей учреждения и книжными фондами, а также с новой экспозицией, посвящённой добрым делам и благотворительным инициативам сотрудников управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области.

После экскурсии заместитель руководителя — заместитель главного судебного пристава Псковской области майор внутренней службы Елена Елисеева вместе с сотрудниками органа принудительного исполнения рассказала о службе судебных приставов, её задачах, значении для общества и плюсах служения закону.

Особое внимание участники встречи уделили рассказам о социальных проектах, волонтёрской деятельности, помощи детям, пожилым людям и животным. В УФССП России по Псковской области отметили, что экспозиция показывает, что работа судебного пристава — это не только исполнение решений суда, но и проявление человечности, отзывчивости и милосердия.

Выставку посетили студенты Псковского кооперативного техникума. Молодые люди с интересом познакомились с деятельностью службы, смогли увидеть специальные средства и обмундирование, применяемые судебными приставами в работе, а также приняли участие в демонстрации по сборке и разборке учебного автомата.

Студенты считают, что подобные встречи помогают лучше понять значимость профессии судебного пристава, осознать важность служения закону и защиты прав граждан.

Экспозиция «Добрые дела судебных приставов Псковской области» открыта для посетителей с 30 октября.

Часы работы библиотеки: с 10:00 до 20:00.