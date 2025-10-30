Общество

Псковичка стала лучшим стажером федеральной программы «ГосСтарт»

В Москве завершился федеральный этап Всероссийской программы «ГосСтарт.Стажировки». 250 молодых людей из 65 регионов России и 10 представителей Абхазии прошли интенсивное обучение и стажировки в федеральных органах власти, сообщили Псковской Ленте Новостей в Центре молодежи и общественных инициатив Псковской области.

Фото здесь и далее: Центр молодежи и общественных инициатив Псковской области

Юлиана Колпинская, заместитель начальника отдела по дорожному хозяйству администрации Псковского района, была удостоена звания «Лучший стажёр» федерального этапа Всероссийской программы «ГосСтарт.Стажировки».

Девушка прошла интенсивную двухнедельную стажировку в Федеральной службе по надзору в сфере транспорта, где получила ценный опыт.

«Поздравляем Юлиану с заслуженной победой», - добавили в центре.