В России набирают популярность комплексные операции в пластической хирургии

Современная пластическая хирургия переживает смену парадигмы: на смену точечным коррекциям приходят комплексные операции, позволяющие за одну процедуру решить целый спектр эстетических задач. Главный врач клиники Art Plastic, профессор Тигран Алексанян объяснил, что такое комплексные операции.

Изображение: «Шедеврум»

Почему один раз — лучше, чем много?

«Многие пациенты приходят с запросом на одну конкретную операцию, но часто их истинная потребность — в общей гармонии лица. Комплексный подход — это стратегия, которая позволяет достичь именно этой гармонии, минуя главные недостатки поэтапного лечения», - пояснил специалист.

Эксперт также выделил три ключевые преимущества такого подхода:

Минимизация медикаментозной нагрузки на организм, проводя все необходимые манипуляции под одним наркозом; Объединение сроков реабилитации — это огромный плюс для пациента. Вместо того, чтобы несколько раз входить в период восстановления, он проходит через него один раз и возвращается к полноценной жизни; Синергетический эффект от нескольких процедур, выполненных в рамках одной операции, зачастую превосходит сумму их результатов по отдельности. Врачи видят общую картину и создают идеальный баланс.

От теории к практике: история пациентки, изменившей все за один визит

Тигран Алексанян приводит наглядный пример из своей практики. В клинику обратилась пациентка с тремя задачами: устранить возрастные изменения век, восстановить объем в зоне носослезных борозд и скорректировать форму носа.

«Вместо трех отдельных операций мы разработали единый хирургический план. Это позволило нам не просто решить каждую проблему по отдельности, а создать целостный, гармоничный результат», — комментирует профессор.

Таким образом, были выполнены три процедуры в одной операции:

Трансконъюнктивальная блефаропластика для коррекции век без видимых рубцов;

Липофилинг периорбитальной зоны для устранения «впадин» и теней;

Риносептопластика для создания изящной и ровной спинки носа.

«Результат превзошел ожидания. Пациентка получила молодой, отдохнувший взгляд, ровный овал лица и гармоничные черты. И что критически важно — без видимых следов вмешательства. Это и есть наш главный критерий качества», — заключил Тигран Алексанян.

Комплексность как новый стандарт

Сегодня комплексные операции — это уже не опция, а необходимость для тех, кто нацелен на безупречный и долговременный результат, пишет RuNews24.ru. Этот подход позволяет не только эффективно преобразить внешность, но и сберечь самый ценный ресурс пациента — его время и душевное спокойствие, избавив от необходимости многократно возвращаться в операционную.