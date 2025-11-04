Общество

Форум «Доброволье.60» стартовал в Печорах

Молодежный форум «Доброволье.60» стартовал в Печорах 5 ноября и объединил волонтеров, чтобы продвигать здоровый образ жизни. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в министерстве молодежной политики Псковской области.

Фото здесь и далее: министерство молодежной политики Псковской области

«В этом году наш форум проходит уже в одиннадцатый раз, и особенно приятно, что по итогам прошлого года Росмолодежь отметила его как лучшее мероприятие в сфере профилактики деструктивного поведения. В этом — ваша огромная заслуга. Мы все прекрасно осознаем серьезность проблем наркомании, табакокурения и алкогольной зависимости. И здесь, на «Доброволье.60», собрались настоящие лидеры — представители своих муниципалитетов, которые способны донести до молодежи правильные ценности. Ваша задача — стать для ваших сверстников проводниками смыслов о том, что здоровый образ жизни это не просто норма, а единственный верный в жизни путь», — обратился к участникам врио министра молодежной политики Псковской области Дмитрий Яковлев.

Врио начальника управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской, полковник полиции Валерий Баев поприветствовал участников антинаркотического форума и поблагодарил за работу, которая проводится муниципалитетом:

«Пусть эти два дня для вас станут полезными, а новые знания вы сможете применить в дальнейшей профилактической работе».

В рамках форума состоится пленарная дискуссия «Сложные вопросы профилактики: как говорить с молодежью на равных». Участники обсудят, почему важно привлекать молодежь через волонтерские движения к решению этих проблем.

Будет организован круглый стол с участием экспертов по профилактике и педагогов, а также лекция о юридической ответственности за преступления и правонарушения в сфере незаконного оборота наркотиков. Лектор из ГБУЗ ПО «Псковский областной клинический центр психиатрии и наркологии» прочитает лекции «Последствия употребления психоактивных веществ» и «Формирование зависимости».

Состоится и духовная встреча, где участники поговорят о традиционных духовно-нравственных ценностях.

Волонтеры поделятся успешными практиками пропаганды здорового образа жизни и узнают, как создавать проекты в сфере профилактики наркомании для участия в грантовых конкурсах. В программе также запланированы круглые столы, тренинги и квесты, разработка и защита социальных проектов.

Участники форума увидят театрализованную композицию о влиянии наркотиков на жизнь, подготовленную студентами колледжа искусств имени Римского-Корсакова. Также предусмотрена экскурсия в монастырь.

Форум организован АНО ПО «Центр молодежи и общественных инициатив» при поддержке Министерства молодежной политики Псковской области и Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области. Проект реализуется с 2014 года.