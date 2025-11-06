Общество

«Великий, могучий»: Крылатые выражения из литературы в бытовой речи. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию очередного выпуска проекта «Великий, могучий», который вышел на «ПЛН FM» (102.6 FM) 6 ноября.

Речь пойдет о том, как в повседневной жизни правильно употреблять крылатые фразы из книг и зачем обогащать ими свою речь. Ведущая Юлия Магера погрузится в глубины русской классической литературы вместе с учителем русского языка и литературы Печорской средней общеобразовательной школы №3 Евгенией Пономаренко.

Программа «Великий, могучий» выходит при поддержке правительства Псковской области.