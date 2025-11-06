Делегация Псковской области представляет регион на форуме Международного волонтёрского корпуса 80-летия

Общество

Делегация Псковской области представляет регион на Итоговом форуме Международного волонтёрского корпуса 80-летия Победы.

Фото: Центр молодежи и общественных инициатив Псковской области

Как рассказали Псковской Ленте Новостей в Центре молодежи и общественных инициатив, форум проходит в эти дни в Москве в Национальном центре «Россия». В нём участвуют 1500 добровольцев из 89 регионов России и более 30 стран мира. В их числе 12 человек из Псковской области – активисты Штаба 80-летия Победы, их кураторы и тренеры.

Тренер Международного волонтерского корпуса 80-летия Победы Юлия Бакилева, поделилась, что Итоговый форум даёт участникам заряд энергии и ощущение единства: «Для нас, волонтеров, этот Форум очень важен. Мы по праву можем подводить итоги, потому что за плечами — реальные дела, тысячи историй и судеб, к которым мы прикоснулись.Форум вдохновляет и дает мощнейший заряд энергии и единства. Видеть вокруг сотни таких же, как ты, людей и понимать, что все мы — часть одного большого дела. И Итоговый форум это продолжение для того, чтобы и дальше нести в себе эту эстафету памяти, ответственности и добра», – подчеркнула она.

В рамках торжественной церемонии открытия форума руководитель Федерального агентства по делам молодежи Григорий Гуров вручил нагрудный знак «Доброволец России». Эту награду получают волонтеры, которые много лет активно участвуют в благотворительных проектах и проявляют самоотверженность, мужество или совершают героические поступки.

Программа форума включает стратегические и образовательные сессии о гражданско-патриотическом добровольчестве. Участники обменяются региональными и международными практиками, встретятся с героями, историками и наставниками.

В рамках форума состоится церемония награждения победителей Международной премии «Готов к Победам», а также подведение итогов работы Международного волонтерского корпуса 80-летия Победы.

Также запланированы культурные и экскурсионные мероприятия, посвященные наследию Победы. Завершит программу чествование 10-летия движения «Волонтеры Победы».

Организатор мероприятия – Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь), программы Росмолодежи «Больше, чем путешествие», Фонда президентских грантов и других партнеров.