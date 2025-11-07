Общество

Десять кустов жасмина высадили в псковском парке Победы

Активисты партии «Единая Россия» высадили десять кустов жасмина в парке Победы в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения «Единой России».

Фото здесь и далее: Псковское региональное отделение партии «Единая Россия»

«Вместе с однопартийцами, молодогвардейцами и неравнодушными псковичами мы посадили десять кустов жасмина в парке Победы. Это особенное место, где каждый уголок напоминает нам о подвиге наших предков и важности сохранения памяти для будущих поколений. Весной обязательно проверим, все ли саженцы прижились. Продет какое-то время, и кусты жасмина во время цветения будут наполнять парк своим прекрасным ароматом», – поделился своими впечатлениями депутат Псковской городской Думы фракции «Единая Россия» Юрий Бурлин.

По словам депутата, погода в этот день была на стороне активистов и волонтеров: «Погода сегодня словно благословила наши усилия. Мягкий ноябрь позволил нам продолжить работы по благоустройству, которые обычно завершаются с приходом холодов».

Кроме высадки растений, участники мероприятия также провели субботник, в ходе которого убрали опавшие листья и привели в порядок территорию парка.

Юрий Бурлин отметил, что забота о родном городе объединяет людей разных возрастов и профессий с одной общей целью — сделать пространство вокруг красивее и уютнее.