День пианиста отмечают сегодня во всем мире

День пианиста, который отмечается ежегодно 8 ноября, начиная с 2014 года, набирает популярность в музыкальной среде, и касается он, в первую очередь, тех, кто имеет отношение к такому музыкальному инструменту, как фортепиано.

Праздник не имеет никаких официальных статусов, однако, благодаря интернету и музыкальным сообществам, становится всё более известным. Это говорит о стремлении активистов придать празднику характер международного дня, способного объединить не только пианистов, но и всех поклонников этого музыкального инструмента. В интернете можно найти вариации на тему обоснования даты празднования Дня пианиста, однако, все они носят скорее характер легенд.

Фортепианная музыка, зародившаяся в 18 веке, быстро набирала популярность и получила широкое распространение во второй половине столетия после того, как окончательно сформировался сам музыкальный инструмент, ставший логическим развитием своих предшественников – клавесина и клавикорда. Создателем фортепиано считают итальянского мастера Бартоломео Кристофори. Инструмент, механизм которого прошёл своё развитие и сформировался в основном в течение 18 века, в наше время имеет две вариации исполнения: рояль и пианино (горизонтальное и вертикальное расположение струн).

Несмотря на то, что праздник носит название День пианиста, речь, безусловно, идёт о фортепиано в целом, так как пианино является лишь разновидностью этого струнного ударно-клавишного музыкального инструмента. Принцип извлечения звука в нём сводится к тому, что нажатие на клавишу приводит в действие молоточек, который, в свою очередь, ударяет по струнам.

История дала миру имена блестящих, великолепных исполнителей фортепианной музыки, каждый из которых внёс свой вклад в её развитие и совершенствование техники исполнения музыкальных произведений. Каждый из них обладал уникальными способностями, неповторимой техникой, превращая звук в поистине живую нематериальную субстанцию, способную передавать невероятно широкий спектр эмоций, обладающую силой, характером, яркостью и вызывающую у слушателя глубокие психоэмоциональные переживания от возвышенных восторженных чувств до печали и слёз.

Нельзя не вспомнить имена Фредерика Шопена, Ференца Листа, Петра Чайковского, Сергея Рахманинова, Артура Рубинштейна, Святослава Рихтера, Иосифа Гофмана и Владимира Горовица, Эмиля Гилельса, Евгения Кисина и многих других. Судьба одного из известных пианистов 20 столетия Владислава Шпильмана в годы Второй мировой войны легла в основу сценария, по которому был снят фильм «Пианист».

Что же касается праздника, то постепенно складывается традиция организации концертов, приуроченных к Дню пианиста, которые проводятся в разных странах, число которых неизменно растёт. Так или иначе, но 8 ноября постепенно превращается в настоящий профессиональный праздник международного уровня, отмечать который могут не только пианисты, но и поклонники фортепианной музыки, студенты музыкальных учебных заведений по классу фортепиано, преподаватели и даже мастера, создающие этот уникальный музыкальный инструмент, пишет calend.ru.