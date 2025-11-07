Итоги XI Кубка области по программированию подвели в Пскове

XI Кубок Псковской области по программированию завершился 7 ноября, сообщили Псковской Ленте Новостей в ПОИПКРО.
Фото здесь и далее: «IT-куб. Псков»
«Поздравили участников и отметили актуальность развития программирования в нашем регионе начальник управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Рахманов Виталий Викторович, заместитель министра образования Псковской области Николаев Сергей Александрович, директор института физико-математических наук и информационных технологий ПсковГУ Яников Михаил Владимирович, заместитель управляющего Псковским отделением Сбера Паньков Михаил Николаевич», - отметили организаторы.
Места распределились следующим образом:
I дивизион
II дивизион:
«Поздравляем всех участников соревнований и желаем успехов на выбранном пути!» - добавили организаторы.