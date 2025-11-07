Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ESG-активность на Некрасова
Завершается строительство «Надвратного дома»
Доставка газа прекращается с 1 января
«Гельдт»
Как устроить свидание мечты?
где подают лучший завтрак
Новогодний корпоратив
Господин Рейтингомер
ПЛН 25 лет
77 лет на страже прав трудящихся
Вакансии Россети
Как звучат псковичи
Город Рождества
Новый рецерт «Лёгкой кухни»
 
 
 
ещё Общество 07.11.2025 11:491 Горводоканал Пскова приглашает на работу инженеров и слесарей 09.11.2025 09:400 Цены на красную рыбу и икру перед Новым годом могут увеличиться на 5-7% 09.11.2025 09:200 Сергей Вострецов: Позитивная динамика на рынке труда требует внимания к качеству рабочих мест 09.11.2025 09:000 Международный день против фашизма и антисемитизма отмечают 9 ноября 08.11.2025 22:000 Семейная пара из куньинской деревни Гламазды отметила «золотую» свадьбу 08.11.2025 21:200 Александр Козловский встретился с бывшими узниками фашистских концлагерей
 
 
 
Самое популярное 05.11.2025 15:008 Певец Шаман и Екатерина Мизулина расписались в ЗАГСе 06.11.2025 10:004 Доставка газа в баллонах прекращается с 1 января в Псковской области 05.11.2025 16:200 Арестован виновник смертельного ДТП на Рижском проспекте в Пскове 06.11.2025 10:042 В гидрометцентре рассказали, когда в Пскове выпадет снег 06.11.2025 13:030 Шпица выбросили из окна на улице Владимирской в псковской деревне Родина
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Сергей Вострецов: Позитивная динамика на рынке труда требует внимания к качеству рабочих мест

09.11.2025 09:20|ПсковКомментариев: 0

В условиях растущей гибкости и динамичности российского рынка труда необходимо особо обращать внимание на важности качества новых рабочих мест. Такое мнение выразил глава объединения СОЦПРОФ, депутат Государственной Думы Российской Федерации VI и VII созывов Сергей Вострецов в своем Telegram-канале.

Россияне, оставшиеся без работы, стали находить новое место значительно быстрее. Согласно данным Минтруда, средний срок поиска работы в 2025 году составил около пяти месяцев, что является минимальным показателем с 2009 года. Для сравнения, ранее этот период составлял в среднем 7,4 месяца.
 
По информации пресс-службы министерства, уровень безработицы в сентябре 2025 года удерживается на историческом минимуме — 2,2%, а общее число занятых в экономике превысило 75 млн человек. За последние три года в экономическую активность включились более 2 млн граждан.
 
Такая динамика свидетельствует о формировании «рынка соискателя» — ситуации, когда именно работник, а не работодатель, имеет преимущество при выборе условий труда. Чтобы привлечь квалифицированных специалистов, компании предлагают улучшенные условия, гибкие графики и дополнительные социальные гарантии.
 
По данным Минтруда, существенную роль сыграло развитие инфраструктуры содействия занятости. В частности, модернизация кадровых центров «Работа России» позволила на 20% увеличить количество сервисов по подбору персонала для работодателей. Кроме того, реализация нацпроекта «Кадры» обеспечила возможность бесплатного переобучения граждан по 360 востребованным профессиям — от рабочих специальностей до направлений в сфере искусственного интеллекта.
 
В пресс-службе Минтруда отметили, что в 2025 году средний срок трудоустройства граждан, обратившихся в центры занятости, сократился до 4,4 месяца (в 2024 году — 4,7 месяца, в 2023 году — 5 месяцев). В эти данные включены периоды переобучения и стажировок.
 
Председатель Объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов отметил, что позитивная динамика на рынке труда требует внимательного отношения к качеству новых рабочих мест:

«Сегодня мы видим, что рынок труда в России стал более гибким и динамичным, — подчеркнул Сергей Вострецов. — Работодатели охотнее идут навстречу кандидатам, предлагают гибкие графики, возможность совмещения, дистанционные форматы. Это, безусловно, положительная тенденция. Но вместе с тем, профсоюзам важно следить, чтобы сокращение сроков поиска работы не обернулось снижением качества занятости. Быстрое трудоустройство не должно означать, что человек вынужден соглашаться на более низкую зарплату или временные подработки без социальных гарантий. Главная цель — не просто занятость любой ценой, а достойная, защищённая и стабильная работа».
 
По словам Вострецова, профсоюзы СОЦПРОФ считают приоритетом не только развитие программ переобучения, но и создание системы сопровождения работников после трудоустройства — мониторинга условий труда, уровня оплаты и социальной защищенности.
 
«Если государство, работодатели и профсоюзы будут действовать согласованно, мы сможем добиться того, чтобы каждая созданная вакансия была не просто цифрой в отчёте, а реальной возможностью для человека стабильно работать, развиваться и обеспечивать свою семью», — добавил председатель СОЦПРОФ.
 
В СОЦПРОФ также подчеркнули необходимость продолжения инвестиций в региональные центры занятости и развитие современных цифровых инструментов, позволяющих соискателям быстрее находить подходящие вакансии, а работодателям — квалифицированные кадры.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Надо ли сокращать школьные летние каникулы?
В опросе приняло участие 264 человека
09.11.2025, 09:400 Цены на красную рыбу и икру перед Новым годом могут увеличиться на 5-7% 09.11.2025, 09:200 Сергей Вострецов: Позитивная динамика на рынке труда требует внимания к качеству рабочих мест 09.11.2025, 09:000 Международный день против фашизма и антисемитизма отмечают 9 ноября 08.11.2025, 22:000 Семейная пара из куньинской деревни Гламазды отметила «золотую» свадьбу
08.11.2025, 21:400 Умер бывший ведущий Top Gear Квентин Уилсон 08.11.2025, 21:200 Александр Козловский встретился с бывшими узниками фашистских концлагерей 08.11.2025, 21:000 День памяти великомученика Димитрия Солунского отмечают православные 08.11.2025, 20:400 Патриарх Кирилл отстранил от должности экзарха Западной Европы
08.11.2025, 20:201 Посвященные 108-й годовщине Октябрьской революции мероприятия прошли в Псковской области 08.11.2025, 19:590 Восстановленный в Пскове танк показали в сюжете CNN 08.11.2025, 19:400 Юрия Николаева похоронили в Москве 08.11.2025, 19:200 Заседание оргкомитета Международных Рождественских чтений состоялось в Пскове
08.11.2025, 19:000 Участники программы «Герои земли Псковской» посетили Псковский Кром и Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь 08.11.2025, 18:400 Великолукские четвероклассники освоили пожарную безопасность 08.11.2025, 18:200 Встреча поэтического клуба «Зеркало» состоится в Пскове 18 ноября 08.11.2025, 18:000 Матушку Веру Адельгейм почтят завтра в храме Жен-Мироносиц в Пскове
08.11.2025, 17:400 Новая воркаут-площадка появилась в псковской деревне Череха 08.11.2025, 17:220 Три автомашины столкнулись в Пскове на Рижском проспекте. ВИДЕО 08.11.2025, 17:201 В ГД внесли проект о расширении эксперимента по сдаче ОГЭ по двум предметам 08.11.2025, 17:000 Тренажеры, теннисный стол и уличную сцену организовали силами ТОС в псковских деревнях
08.11.2025, 16:403 Мурашко: в России смертность от онкозаболеваний снизилась почти на 10% 08.11.2025, 16:100 Режим опасности БПЛА в Псковской области снят 08.11.2025, 16:000 До +9 ожидается в Псковской области 9 ноября 08.11.2025, 15:400 Умер народный художник России Павел Никонов
08.11.2025, 15:200 Псковичка приняла участие в капитал-шоу «Поле чудес» 08.11.2025, 15:000 Передача про псковское ралли вышла на федеральном телевидении 08.11.2025, 14:400 В Петербурге бывший начальник филиала ВСК получил срок за взятки при контрактах с Минобороны 08.11.2025, 14:200 Укравшего кондитерские изделия псковича задержала Росгвардия
08.11.2025, 14:000 МВД предупредило о новой схеме мошенников с виртуальными кредитными картами 08.11.2025, 13:400 Повторно севшего за руль «под градусом» псковича задержала полиция 08.11.2025, 13:200 В ГД предложили ввести мораторий на ипотеку после рождения ребенка 08.11.2025, 13:000 «Уйди, проклятая, из жизни»: Псковичку будут судить за избиение собственной матери
08.11.2025, 12:400 Умер биолог Джеймс Уотсон, открывший структуру ДНК 08.11.2025, 12:200 В Европарламенте раскрыли детали обсуждений нового 20-го пакета санкций 08.11.2025, 12:000 Обустроенная экскурсионная площадка появилась в новоржевской деревне Выбор 08.11.2025, 11:400 Магнитная буря началась на Земле в ночь на 8 ноября
08.11.2025, 11:200 Аэропорт Пскова снова открыт для воздушных судов 08.11.2025, 11:000 130 лет назад физик Вильгельм Рентген открыл «рентгеновские лучи» 08.11.2025, 10:400 Итоги XI Кубка области по программированию подвели в Пскове 08.11.2025, 10:180 В аэропорту Пскова введены ограничения для обеспечения безопасности
08.11.2025, 10:000 Профсоюзы СОЦПРОФ: Важно обеспечить социальную справедливость при учете доходов семей в пилотном проекте Минтруда 08.11.2025, 09:400 Погибших при выполнении служебных обязанностей сотрудников МВД чествуют сегодня в России 08.11.2025, 09:200 День пианиста отмечают сегодня во всем мире 08.11.2025, 09:011 Митрополит Тихон (Шевкунов) стал лауреатом премии Тарле
07.11.2025, 23:210 В тройном ДТП в Пскове на Ольгинском мосту никто не пострадал 07.11.2025, 22:510 На Красной Площади экспонируются 5 единиц военной техники времен Великой Отечественной, восстановленные в Пскове 07.11.2025, 22:000 Психолог назвала способы избавиться от разрушительных убеждений 07.11.2025, 21:400 Отпевание отца Иоанна (Миронова) состоится 9 ноября
07.11.2025, 21:400 Карельский эпос «Калевала» прозвучит в Псковской областной филармонии 17 ноября 07.11.2025, 21:200 Ограничение скорости будет действовать на участке трассы Р-23 «Псков» 8 ноября 07.11.2025, 21:000 Псковский футболист стал победителем Молодежной футбольной лиги 07.11.2025, 20:401 В Псковской области запустили второй региональный сосудистый центр
07.11.2025, 20:200 В Псковском округе завершился ремонт участка дороги Быстроникольское — Черская 07.11.2025, 20:000 Специалисты ГИМС напомнили о безопасности на водоемах писковским школьникам 07.11.2025, 19:400 «На пятой передаче»: «Переобувать» машину или еще рано? ВИДЕО 07.11.2025, 19:400 Псковские пятиклассники посетили арбитражный суд и узнали о Конвенции о правах ребенка
07.11.2025, 19:200 Презентация и творческая встреча с автором книги «#дианкинысказки» пройдёт в Пскове 07.11.2025, 19:000 За неделю по поводу присасывая клещей обратилось 8 жителей Псковской области 07.11.2025, 18:400 Семинар по единоборствам прошёл в Великих Луках 07.11.2025, 18:301 Начинается видеотрансляция программы «На пятой передаче»: «Переобувать» машину или еще рано?
07.11.2025, 18:200 Прививку от гриппа сделали 180 тысяч человек в Псковской области 07.11.2025, 18:120 В Великих Луках прошёл субботник в будущем Доме молодёжи «Родина» 07.11.2025, 18:110 Александр Козловский рассказал молодежи о своих кумирах и жизненных принципах 07.11.2025, 18:080 Продолжается модернизация котельной псковской школы №16
07.11.2025, 18:000 Детский фонд организовал выдачу помощи для семей из Пскова 07.11.2025, 17:571 Конструкции первого этажа бетонируют в новой псковской гостинице Cosmos 07.11.2025, 17:440 «Семейные ценности»: Гармония в повторном браке. ВИДЕО 07.11.2025, 17:410 Как звучат псковичи
07.11.2025, 17:411 От «Тойоты» до «Хаммера»: в Псковской области вынесли приговоры повторно пойманным пьяным водителям 07.11.2025, 17:370 В Псковской области 70 пенсионеров обучили компьютерной грамотности 07.11.2025, 17:350 Минюст включил в перечень иностранных агентов шесть человек и две организации 07.11.2025, 17:340 Госсектор, машиностроение и ИТ Северо-Запада оказались под прицелом кибермошенников
07.11.2025, 17:320 Как сохранить гармонию в ситуации развода, рассказали псковичам 07.11.2025, 17:260 Фотофакт: Розовую радугу наблюдают псковичи 07.11.2025, 17:170 Псковская область оказалась на 38-м месте в стране по раскрываемости преступлений 07.11.2025, 17:120 Возобновляется расследование дела об обнаружении в псковской квартире трупа со следами пыток 
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru