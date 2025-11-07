Общество

Сергей Вострецов: Позитивная динамика на рынке труда требует внимания к качеству рабочих мест

В условиях растущей гибкости и динамичности российского рынка труда необходимо особо обращать внимание на важности качества новых рабочих мест. Такое мнение выразил глава объединения СОЦПРОФ, депутат Государственной Думы Российской Федерации VI и VII созывов Сергей Вострецов в своем Telegram-канале.

Россияне, оставшиеся без работы, стали находить новое место значительно быстрее. Согласно данным Минтруда, средний срок поиска работы в 2025 году составил около пяти месяцев, что является минимальным показателем с 2009 года. Для сравнения, ранее этот период составлял в среднем 7,4 месяца.



По информации пресс-службы министерства, уровень безработицы в сентябре 2025 года удерживается на историческом минимуме — 2,2%, а общее число занятых в экономике превысило 75 млн человек. За последние три года в экономическую активность включились более 2 млн граждан.



Такая динамика свидетельствует о формировании «рынка соискателя» — ситуации, когда именно работник, а не работодатель, имеет преимущество при выборе условий труда. Чтобы привлечь квалифицированных специалистов, компании предлагают улучшенные условия, гибкие графики и дополнительные социальные гарантии.



По данным Минтруда, существенную роль сыграло развитие инфраструктуры содействия занятости. В частности, модернизация кадровых центров «Работа России» позволила на 20% увеличить количество сервисов по подбору персонала для работодателей. Кроме того, реализация нацпроекта «Кадры» обеспечила возможность бесплатного переобучения граждан по 360 востребованным профессиям — от рабочих специальностей до направлений в сфере искусственного интеллекта.



В пресс-службе Минтруда отметили, что в 2025 году средний срок трудоустройства граждан, обратившихся в центры занятости, сократился до 4,4 месяца (в 2024 году — 4,7 месяца, в 2023 году — 5 месяцев). В эти данные включены периоды переобучения и стажировок.



Председатель Объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов отметил, что позитивная динамика на рынке труда требует внимательного отношения к качеству новых рабочих мест:

«Сегодня мы видим, что рынок труда в России стал более гибким и динамичным, — подчеркнул Сергей Вострецов. — Работодатели охотнее идут навстречу кандидатам, предлагают гибкие графики, возможность совмещения, дистанционные форматы. Это, безусловно, положительная тенденция. Но вместе с тем, профсоюзам важно следить, чтобы сокращение сроков поиска работы не обернулось снижением качества занятости. Быстрое трудоустройство не должно означать, что человек вынужден соглашаться на более низкую зарплату или временные подработки без социальных гарантий. Главная цель — не просто занятость любой ценой, а достойная, защищённая и стабильная работа».



По словам Вострецова, профсоюзы СОЦПРОФ считают приоритетом не только развитие программ переобучения, но и создание системы сопровождения работников после трудоустройства — мониторинга условий труда, уровня оплаты и социальной защищенности.



«Если государство, работодатели и профсоюзы будут действовать согласованно, мы сможем добиться того, чтобы каждая созданная вакансия была не просто цифрой в отчёте, а реальной возможностью для человека стабильно работать, развиваться и обеспечивать свою семью», — добавил председатель СОЦПРОФ.



В СОЦПРОФ также подчеркнули необходимость продолжения инвестиций в региональные центры занятости и развитие современных цифровых инструментов, позволяющих соискателям быстрее находить подходящие вакансии, а работодателям — квалифицированные кадры.