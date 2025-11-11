Общество

В Псковской области подали 12 заявок на конкурс «Лидеры агропромышленного комплекса»

12 заявок в Псковской области подали на конкурс «Лидеры агропромышленного комплекса», который организован в рамках Президентской платформы «Россия – страна возможностей», сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.

Конкурс направлен на поиск и развитие перспективных руководителей в сфере сельского хозяйства и проводится совместно с Министерством сельского хозяйства РФ.

В этом году на конкурс зарегистрировались 7594 участника из 89 регионов России и 11 зарубежных стран. Участники представляют различные отрасли агропромышленного комплекса, включая фермеров, механизаторов и машиностроителей. Дистанционный этап конкурса станет следующим шагом для тех, кто подал заявки.

Конкурс был инициирован по поручению президента РФ и предназначен для людей от 18 лет с управленческим опытом от двух лет.

По словам генерального директора платформы Андрея Бетина, конкурс поможет выявить сильных лидеров и высококлассных профессионалов, способных трансформировать агропромышленный сектор.

Наибольшее количество заявок поступило из Центрального и Приволжского федеральных округов.