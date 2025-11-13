Общество

Приток медицинских специалистов отмечен в Псковской области

Комплексная поддержка работников здравоохранения позволила увеличить приток медицинских специалистов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области. Работа по привлечению востребованных в регионе кадров ведется, в том числе, в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». О ходе реализации губернатору Михаилу Ведерникову доложила министр здравоохранения Марина Гаращенко.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Руководитель регионального министерства сообщила, что на сегодняшний день достигнуто 9 из 11 показателей проекта. «Это первый год за последние 10 лет, когда видим столь колоссальный приток. Уже более 60 ординаторов трудоустроены врачами-стажерами. Десять врачей направлены с третьего уровня на первый, чтобы оказывать первичную медицинскую помощь. 325 целевых мест организовали для наших медицинских колледжей. 252 договора о целевом обучении заключили со студентами высшего медицинского образования. В этом году видим плюс 12 врачей — это положительная дельта, которая дает такой показатель. В регион вернулись и работают 84 человека, которые обучались по целевому направлению», — сказала Марина Гаращенко.

По программе «Земский доктор/Земский фельдшер» в регионе работают 92 врача и 173 медицинских работника.

Подробно Марина Гаращенко остановилась на результатах введения единовременных выплат медицинским работникам дефицитных специальностей.

Мера поддержки введена в регионе в этом году и направлена на специалистов, заключивших трудовой договор с государственной медорганизацией на территории городских населенных пунктов с численностью жителей свыше 50 тысяч человек. Выплаты получили четыре специалиста, которые трудоустроились в Псковскую межрайонную больницу, Псковскую стоматологическую поликлинику, областную инфекционную клиническую больницу и Псковскую станцию скорой медицинской помощи.

«Важно, чтобы меры поддержки медицинских специалистов были сбалансированы», — заметил Михаил Ведерников.

Губернатор дал положительную оценку работе, которая проводится регионом по привлечению медицинских специалистов, и подчеркнул, что положительная динамика сложилась благодаря работе, выстроенной на протяжении предыдущих лет.