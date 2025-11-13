Общество

За героические поступки юных псковичей наградили медалями Совета Федерации

Детей, проявивших личное мужество в экстремальных ситуациях в 2024-2025 годах​, наградили медалями Совета Федерации «За проявленное мужество» в правительстве Псковской области 13 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

Среди награжденных — учащийся шестого «Б» класса Плюсской средней общеобразовательной школы Артур Заливин и учащаяся седьмого «А» класса Центра образования Опочецкого района, структурного подразделения средней школы №4 Виктория Соболева.

4 июня в этом году Артем Заливин вывел малолетнего ребенка из горящего дома, предпринял необходимые действия для локализации огня и предотвращения его распространения на жилую часть дома, своевременно вызвал пожарную охрану.

22 мая текущего года Виктория Соболева вывела из горящей квартиры своего младшего брата, являющегося инвалидом по слуху, и собаку, а также предупредила соседей о пожаре.

C приветственным словом выступил губернатор Псковской области Михаил Ведерников: «Искренне рад видеть всех присутствующих на торжественной церемонии вручения наград. Сегодня мы чествуем наших юных героев, которые не растерялись в экстремальных условиях и своей смелостью, решимостью спасли других людей, совершили настоящий подвиг. Ребята, ваша личная отвага, способность рискнуть собой ради другого восхищает и вдохновляет. Далеко не каждый взрослый смог бы сохранить внутреннее спокойствие. Вы стали примером для своих друзей и знакомых, для всей Псковской области. Также хочу сказать слова благодарности родителям: вы действительно проделали большой труд, воспитали настоящих патриотов, смелых, честных, порядочных ребят, и я уверен, что все получится, потому что люди, которые обладают такими качествами, нужны в любой профессии и точно добьются всех целей, которые перед собой ставили».

Также в награждении участвовал сенатор Российской Федерации Алексей Наумец.

«В этом году свыше двухсот детей, девочек и мальчиков, совершили подвиги оказания помощи на пожаре, на воде, спасая таких, как они, младших ребят — от озлобленных животных, оказали помощь людям, попавшим в дорожно-транспортные происшествия и происшествия на железнодорожном транспорте, - рассказал сенатор. - Мы, взрослые, не должны проходить мимо подобных поступков, которые совершают наши дети. Поэтому хочу сказать: давайте всегда будем бороться за наши земли и территорию, рискуя своей жизнью. Спасибо вам большое».

На экране показали сюжеты, в которых дети рассказывают о своих подвигах.

«Первое, что я схватила, это мой брат и Кнопа. И больше мне ничего не нужно было. Ни телефона, ничего, - поделилась Виктория Соболева в одном из сюжетов, её быстрая реакция позволила взрослому вовремя вызвать пожарных, они оперативно потушили огонь. - Я просто очень хорошо слушала ОБЖ. Нас учили, что не нужно паниковать. Я не чувствовала опасности, потому что я успела вовремя схватить брата и собачку».

​Всероссийский гражданско-патриотический проект «Дети-герои» был создан по инициативе заслуженного спасателя Российской Федерации, вице-спикера Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Юрия Воробьева. ​

Проект успешно реализуется с 2014 года и проводится ежегодно во взаимодействии с органами государственной власти субъектов РФ и общественными организациями при поддержке федеральных органов исполнительной власти.

​Основная цель проекта — привлечь внимание общества к вопросам милосердия и человечности, предоставить возможность рассказать о добрых, смелых, самоотверженных поступках детей и подростков, и выразить им признательность. ​

Проект также объединяет усилия органов государственной власти, направленные на гражданское, нравственное и патриотическое воспитание подрастающего поколения, создавая условия для проявления социально значимой активности молодежи. ​

В рамках проекта в Совете Федерации ежегодно проводят торжественные мероприятия по награждению и чествованию детей и подростков до 16 лет включительно, которые совершили героические и мужественные поступки. Эти поступки включают спасение жизни при пожарах и на водоемах, оказание помощи пострадавшим при наводнениях, лесных пожарах, авто- ​и авиакатастрофах, а также защиту от преступных посягательств и розыск опасных преступников.

​На церемонии также присутствовали деятели культуры и представители Следственного комитета Российской Федерации. ​

В 2025 году Следственный комитет Российской Федерации стал соорганизатором XII торжественной церемонии награждения детей-героев. ​За все время существования проекта награды получили около двух тысяч детей и подростков со всей России.