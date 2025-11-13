Общество

ПСБ принял участие в экологической акции в Пскове

ПСБ в Пскове принял участие в озеленение одного из знаковых мест города — Аллеи Победы, которая была заложена в честь 50-летия окончания Великой Отечественной войны.

Банк систематически вносит вклад в улучшение жизни в регионах своего присутствия — активно участвует в социальных и экологических проектах. Инициатива ПСБ стала важным шагом в улучшении экологической обстановки.

«Аллея Победы — место особое, пропитанное памятью и историей. Мы рады внести свой вклад в ее благоустройство, сделать ее более зеленой, чистой и красивой для будущих поколений. Пусть посаженные деревья станут символом роста и развития нашего города», — поделился региональный директор ПСБ в Пскове Андрей Копосов.

Участвуя в мероприятиях по озеленению территории региона, команда Псковского филиала ПСБ за три года высадила в совокупности более 2000 деревьев и кустарников в разных районах Пскова и близлежащих населенных пунктах.

Напомним, что сотрудники офиса ПСБ в Пскове в 2023 году приняли участие в акции «Сад Памяти», в 2024 — в акции «Зеленая область», в 2025 также озеленили сквер Молодежи.