ПСБ принял участие в экологической акции в Пскове

ПСБ в Пскове принял участие в озеленение одного из знаковых мест города — Аллеи Победы, которая была заложена в честь 50-летия окончания Великой Отечественной войны.
Банк систематически вносит вклад в улучшение жизни в регионах своего присутствия — активно участвует в социальных и экологических проектах. Инициатива ПСБ стала важным шагом в улучшении экологической обстановки.
Участвуя в мероприятиях по озеленению территории региона, команда Псковского филиала ПСБ за три года высадила в совокупности более 2000 деревьев и кустарников в разных районах Пскова и близлежащих населенных пунктах.
Напомним, что сотрудники офиса ПСБ в Пскове в 2023 году приняли участие в акции «Сад Памяти», в 2024 — в акции «Зеленая область», в 2025 также озеленили сквер Молодежи.