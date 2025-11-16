Общество

Фотофакт: Псков проснулся под снежным покровом

Сегодня утром Псков проснулся другим. Тот, кто выглянул в окно, успел стать свидетелем маленького чуда: за ночь город накрыло мягким снежным покрывалом. Первый снег, неторопливый и величавый, тихо ложился на древние стены Крома, на мостовые и оголенные ветви деревьев, превращая привычные пейзажи в страницу из старинной сказки.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

На улицах негромко урчат снегоуборочные машины, которые не спеша пробираются по улицам, оставляя за собой аккуратные темные полосы асфальта. Их работа — не суета, а часть утреннего ритуала, такого же естественного, как скрип свежего снега под подошвами прохожих.

Воздух, еще вчера серый и промозглый, сегодня искрится от морозной свежести. По набережной Великой, укрытой белоснежным ковром, гуляют самые отважные — те, кто не испугался утренней метели, а вышел ей навстречу, чтобы оставить первые следы. А у кофеен, кажется, уже выстраиваются очереди за горячим кофе или какао — с ним в руках и смотреть на заснеженный Троицкий собор как-то уютнее.

Первый снег в Пскове — это не про проблемы и дорожные заторы. Это про тихую магию, которая на один день замедляет время, заставляя нас просто остановиться, улыбнуться и сказать: «Смотри, какая красота. Зима началась».