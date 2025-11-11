Общество

Псковскую область ждет недельная «репетиция зимы»

Жителей Псковской области ждет первая «репетиция» зимней погоды. Ощутимое похолодание придет в регион после 15 ноября и продлится около недели. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила начальник Псковского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

По предварительному прогнозу, следующие 7-8 дней будут «уже немного зимними». Ожидаются осадки различной интенсивности — от небольших до умеренных. Это будет не чистый снег, а мокрый снег или снег с дождем.

Температурный режим существенно изменится. Ночью столбики термометров опустятся до отрицательных значений: от 0 до -5 градусов, а в отдельные ночи даже от -3 до -8 градусов. Днем температура будет колебаться около нуля, составляя слабоотрицательные или слабоположительные значения.

«С одной стороны, конечно, такая репетиция зимы, но с другой стороны, на дорогах будет скользко. И днем, если температуры будут переходить через ноль даже чуть-чуть в сторону плюса, то будет очень слякотно», — пояснила Тала Нещадимова.

Сильного ветра в этот период метеорологи не ожидают. Однако такая погода, вероятно, продлится недолго.

«Эта ситуация должна неделю нас радовать или огорчать, но затем характер погоды опять изменится, возможно, будет потепление. Все-таки для нас редкость, когда зимняя погода устанавливается сразу и навсегда. Пока это все-таки волны», — добавила синоптик.