Общество

Новый онлайн-сервис запустили для граждан, желающих служить в псковской полиции

В целях повышения удобства и доступности для граждан, желающих служить в псковской полиции, с сегодняшнего дня на официальном сайте управления МВД России по Псковской области запущен новый онлайн-сервис «Служить в полиции» по приему анкет на службу, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении.

Как сообщили в управлении, теперь кандидаты могут быстро и удобно заполнить анкету, указав свои ФИО, мобильный телефон и адрес электронной почты. После отправки анкеты сотрудники кадрового подразделения свяжутся с заявителем в ближайшее рабочее время.

«Обращаем внимание, что гражданин не может находиться на службе в органах внутренних дел, если он осужден за преступление по приговору суда, вступившему в законную силу, а равно имеет судимость, в том числе снятую или погашенную», - отметили в УМВД.

Отправляя анкету, заявитель подтверждает свое согласие на обработку персональных данных в соответствии с требованиями федерального закона № 152-ФЗ от 27 июля 2006 года «О персональных данных».