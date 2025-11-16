Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Господин Рейтингомер
ESG-активность на Некрасова
Новогодний корпоратив
Как устроить свидание мечты?
где подают лучший завтрак
Завершается строительство «Надвратного дома»
Новый рецерт «Лёгкой кухни»
Канцеляризмы захватывают язык
Вакансии Россети
Город Рождества
77 лет на страже прав трудящихся
 
 
 
ещё Общество 16.11.2025 14:000 «Ставим в известность»: канцеляризмы захватывают язык 18.11.2025 15:500 Преимущества частичной брекет-системы назвали псковские стоматологи 18.11.2025 15:400 Мокрый снег и до -3 градусов прогнозируют в Псковской области 19 ноября 18.11.2025 15:150 Новый онлайн-сервис запустили для граждан, желающих служить в псковской полиции 18.11.2025 15:070 Стала известна причина появления трансформаторной будки возле Псковского кремля 18.11.2025 14:440 Эксперт объяснил, как распознать мошенников под видом курьеров
 
 
 
Самое популярное 12.11.2025 18:040 Руководитель изборского детсада Дарья Круглова скончалась на 28-м году жизни 17.11.2025 12:483 Андрей Ермаков оставил пост министра образования Псковской области 17.11.2025 10:200 Губернатор Псковской области больше не будет издавать указы 13.11.2025 07:302 Псковскую область ждет недельная «репетиция зимы» 15.11.2025 19:541 Отчисленных студентов из Индии заключили под стражу за кражу в Пскове
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Новый онлайн-сервис запустили для граждан, желающих служить в псковской полиции

18.11.2025 15:15|ПсковКомментариев: 0

В целях повышения удобства и доступности для граждан, желающих служить в псковской полиции, с сегодняшнего дня на официальном сайте управления МВД России по Псковской области запущен новый онлайн-сервис «Служить в полиции» по приему анкет на службу, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении.

Как сообщили в управлении, теперь кандидаты могут быстро и удобно заполнить анкету, указав свои ФИО, мобильный телефон и адрес электронной почты. После отправки анкеты сотрудники кадрового подразделения свяжутся с заявителем в ближайшее рабочее время.

«Обращаем внимание, что гражданин не может находиться на службе в органах внутренних дел, если он осужден за преступление по приговору суда, вступившему в законную силу, а равно имеет судимость, в том числе снятую или погашенную», - отметили в УМВД.

Отправляя анкету, заявитель подтверждает свое согласие на обработку персональных данных в соответствии с требованиями федерального закона № 152-ФЗ от 27 июля 2006 года «О персональных данных».

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Используете ли вы ИИ в повседневной жизни?
В опросе приняло участие 37 человек
18.11.2025, 15:580 Алексей Кириллов: Качество воды в Пскове хорошее, но предприятия несут убытки 18.11.2025, 15:500 Преимущества частичной брекет-системы назвали псковские стоматологи 18.11.2025, 15:400 Мокрый снег и до -3 градусов прогнозируют в Псковской области 19 ноября 18.11.2025, 15:390 Госдума приняла во II чтении проект бюджета РФ на 2026-2028 годы
18.11.2025, 15:350 Команда псковских гимнасток привезла 18 медалей и кубок с турнира Polygon Global 18.11.2025, 15:300 Выставка «Урок равновесия» в Изборске представляет экспонат «Лунные весы» 18.11.2025, 15:230 Псковский суд взыскал с гражданина 25 тысяч рублей за нецензурные оскорбления 18.11.2025, 15:150 Новый онлайн-сервис запустили для граждан, желающих служить в псковской полиции
18.11.2025, 15:070 Стала известна причина появления трансформаторной будки возле Псковского кремля 18.11.2025, 15:000 Заканчивается регистрация на участие в псковских рэп-баттлах 18.11.2025, 14:550 Реконструкция коллектора от улицы Коммунальной до Радиозавода в Пскове запланирована на 2027 год 18.11.2025, 14:440 Эксперт объяснил, как распознать мошенников под видом курьеров
18.11.2025, 14:430 Будет ли слияние футбольных школ в Пскове, ответил президент областной федерации 18.11.2025, 14:390 Региональные соревнования «Всей семьей» пройдут в Пскове 20 декабря 18.11.2025, 14:320 В фандоматы на псковском вокзале с января по октябрь сдали 5,9 тысячи единиц вторсырья 18.11.2025, 14:220 Псковским любителям фотографии предлагают отразить богатство жизни с помощью контрастов
18.11.2025, 14:190 Реконструкция аварийного коллектора на Западной в Пскове обойдется в 560 млн рублей 18.11.2025, 14:050 «Гонки по вертикали»: про симулякры и бабло 18.11.2025, 14:020 Как возродить футбол в Пскове, ответил президент региональной федерации  18.11.2025, 13:530 С начала года в Пскове зафиксировали 10 аварий на сетях водоснабжения
18.11.2025, 13:450 В Пскове открылась выставка картин из собрания Каманского монастыря. ФОТО 18.11.2025, 13:370 Росгвардейцы задержали великолучанина за кражу сигарет 18.11.2025, 13:360 Продолжается регистрация на научно-практическую конференцию «Изборск и его округа» 18.11.2025, 13:260 Фотофакт: На дороге перед псковской деревней Хотицы сняли асфальт
18.11.2025, 13:240 Александр Козловский: Великолукский опыт реабилитации участников СВО может быть тиражирован по всей стране 18.11.2025, 13:130 Испорченную вандалами памятную табличку восстановят в Стругах Красных 18.11.2025, 13:090 Министр просвещения Абхазии посетила «Михайловское» 18.11.2025, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Кузница»: На пути к чистой воде
18.11.2025, 13:000 Псковские профсоюзы помогли медсестре уйти на досрочную пенсию 18.11.2025, 12:540 Памятник Довмонту в Пскове откроют 28 ноября 18.11.2025, 12:460 «Дневной дозор»: Насколько оправдан рост тарифов на ЖКУ? 18.11.2025, 12:450 Псковский «Горводоканал» устраняет утечки на водопроводе в Гдове
18.11.2025, 12:280 Авито Услуги запустили «Знак мастерства» 18.11.2025, 12:280 Cтало известно, сколько зарабатывают великолукские футболисты и как «Луки-Энергия» остается на плаву 18.11.2025, 12:190 В Псковском округе ТОСы благоустраивают воинские захоронения 18.11.2025, 12:030 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о проблемах и перспективах футбола Псковской области
18.11.2025, 12:020 Здания бывшей столовой на улице Гражданской в Пскове выкупил медицинский центр 18.11.2025, 11:520 СК возбудил дело против органов опеки из-за убийства ребенка в Балашихе 18.11.2025, 11:470 Более 50 тысяч кубометров лесопродукции экспортировали из Псковской области 18.11.2025, 11:370 «Кузница»: На пути к чистой воде
18.11.2025, 11:360 Посетить объекты музея-заповедника «Изборск» можно по единому билету 18.11.2025, 11:230 35% рекрутеров Пскова сталкиваются с использованием соискателями ИИ при трудоустройстве — опрос 18.11.2025, 11:200 Семейное кафе «СОЛЬ» готовится к главному событию года — своему дню рождения 18.11.2025, 11:190 IV Фестиваль анимации и литературы стартует в «Михайловском» в декабре
18.11.2025, 11:090 «Великий, могучий»: Советская идеология и современная мода — эволюция русских имен. Часть 2. ВИДЕО 18.11.2025, 11:020 Умер актёр сериалов «Лихие» и «Диверсант» Вячеслав Поляков 18.11.2025, 10:550 Полугодовые учения начнутся на полигоне «Завеличье» с 1 декабря 18.11.2025, 10:480 Фотофакт: Псков проснулся под снежным покровом
18.11.2025, 10:430 Названа возможная дата проведения прямой линии с Путиным 18.11.2025, 10:300 От фундамента до кровли: гид по лучшим строительным смесям для псковичей 18.11.2025, 10:220 Завершен капитальный ремонт дома на улице Боровой в Пскове 18.11.2025, 10:160 «Беседка»: О проблемах и перспективах футбола Псковской области
18.11.2025, 10:040 Конституционный суд допустил двойное наказание за одно нарушение ПДД 18.11.2025, 10:010 Belgee S50 — это по-настоящему просторный седан. ВИДЕО 18.11.2025, 09:580 «Придумано и сделано в России»: гобелен «Лесная тайна» 18.11.2025, 09:500 15 человек эвакуировали при смертельном пожаре в Стругах Красных
18.11.2025, 09:410 Назван самый выгодный для отпуска месяц в 2026 году 18.11.2025, 09:190 От разбитых окон до крупных городских турниров: Как в Пскове Любительскую футбольную лигу создали 18.11.2025, 09:000 Заключительный филармонический концерт состоялся в музее-усадьбе Модеста Мусорского 18.11.2025, 08:400 Ушел из жизни гдовский экс-депутат Дмитрий Ашихмин
18.11.2025, 08:201 Впервые в истории псковского хоккея у команды появился собственный маскот 18.11.2025, 08:000 Антибиотики не работают при гриппе - эксперт 18.11.2025, 07:400 На «Госуслугах» можно будет измерить скорость интернета 18.11.2025, 07:000 День рождения Деда Мороза празднуют в России 18 ноября
17.11.2025, 23:280 Молодой водитель устроила тройное ДТП на улице Поземского в Пскове 17.11.2025, 22:580 Уточнена информация о смертельном ДТП на Ленинградском шоссе: один погиб и трое ранены 17.11.2025, 22:000 Как продукты могут способствовать поднятию настроения, рассказал нутрициолог 17.11.2025, 21:400 Массовое катание на льду в честь Всемирного дня студентов состоялось в Пскове
17.11.2025, 21:200 Ограничение скорости будет действовать на двух участках трассы Р-23 «Псков» 15 ноября 17.11.2025, 21:000 Первый снег выпал в «Михайловском». ФОТО 17.11.2025, 20:420 ДТП произошло на Ольгинском мосту в Пскове 17.11.2025, 20:400 Спектакль «Шахтерская дочь» покажут в колледже искусств в Пскове
17.11.2025, 20:300 Т1 Облако: Кибербезопасность становится частью корпоративной стратегии 17.11.2025, 20:200 Федерация по джампинг-фитнесу Псковской области привезла гран-при с московского кубка 17.11.2025, 20:100 Глава ИТ-холдинга Т1: доверенные среды разработки и репозиторий открытого ПО — определяющие факторы защищенности КИИ 17.11.2025, 20:040 ДТП произошло на перекрестке улиц Рокоссовского и Байкова в Пскове
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru