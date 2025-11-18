Общество

В России хотят приравнять деструктивный контент к экстремистскому

В России намерены приравнять деструктивный контент к экстремистскому, что позволит блокировать его в досудебном порядке. Этот вопрос обсуждается в Госдуме в рамках поправок к закону «Об информации», рассказал заместитель председателя комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

В них впервые будет закреплено само понятие деструктивного контента, под которым сегодня понимают пропаганду насилия, суицидов, наркотиков, ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ), детской порнографии и иных опасных материалов. По данным Роскомнадзора, в 2025 году объем блокировок такой информации вырос вдвое.

По словам депутата, в настоящее время совместно с экспертным сообществом, включая представителей научного круга и блогеров, разрабатываются корректные формулировки.

«Такой контент будет приравнен к материалам ЛГБТ или экстремистского характера и блокироваться в автоматическом режиме Роскомнадзором. Надеюсь, что до конца года соответствующие предложения будут официально внесены в Госдуму», — отметил Андрей Свинцов.

Управляющий партнер адвокатского бюро «Мушаилов, Узденский, Рыбаков и партнеры» Сергей Узденский отметил, что деструктивный контент — это всеобъемлющее понятие, и, по сути, к нему можно отнести любые материалы, которые могут негативно повлиять на психику человека или сформировать у него неприемлемое поведение, пишут «Известия».

«В случае реализации законодательной инициативы на деструктивный контент начнут распространяться все меры ответственности, которые сейчас применяются к экстремизму, в том числе административная и уголовная ответственность», — пояснил он.

При этом эксперты опасаются, что чрезмерное ужесточение фильтрации может привести к обратному эффекту: запрещенные материалы будут уходить в закрытые чаты и зашифрованные каналы, а пользователи могут столкнуться с избыточными ограничениями под предлогом обеспечения безопасности.