Сергея Самолетова назначили начальником управления Минюста РФ по Псковской области

Приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 19 ноября 2025 года №1285-лс на должность начальника управления Министерства юстиции Российской Федерации по Псковской области с 19 ноября назначен Сергей Самолётов, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении.
Фото: управление Минюста России по Псковской области
В Минюсте отметили, что до поступления на федеральную государственную гражданскую службу в Министерство юстиции Российской Федерации Сергей Самолётов более 30 лет служил в правоохранительных органах.
До его назначения пост занимал Николай Околеснов.
Напомним, в 2023 году бывший Псковский природоохранный межрайонный прокурор Сергей Самолетов был назначен на должность первого заместителя прокурора Курской области.