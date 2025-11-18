Общество

Сергея Самолетова назначили начальником управления Минюста РФ по Псковской области

Приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 19 ноября 2025 года №1285-лс на должность начальника управления Министерства юстиции Российской Федерации по Псковской области с 19 ноября назначен Сергей Самолётов, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении.

Фото: управление Минюста России по Псковской области

В Минюсте отметили, что до поступления на федеральную государственную гражданскую службу в Министерство юстиции Российской Федерации Сергей Самолётов более 30 лет служил в правоохранительных органах.

До его назначения пост занимал Николай Околеснов.

Напомним, в 2023 году бывший Псковский природоохранный межрайонный прокурор Сергей Самолетов был назначен на должность первого заместителя прокурора Курской области.