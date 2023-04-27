Псковский природоохранный межрайонный прокурор перешел на работу в Курскую область

Бывший Псковский природоохранный межрайонный прокурор Сергей Самолетов назначен на должность первого заместителя прокурора Курской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.
«Приказом генерального прокурора Российской Федерации действительного государственного советника юстиции Игоря Краснова от 27 апреля 2023 года №458-к старший советник юстиции Сергей Самолетов назначен на должность первого заместителя прокурора Курской области. До назначения на указанную должность Самолетов С. Н. замещал должность Псковского природоохранного межрайонного прокурора», - сообщили в ведомстве.
Сергея Самолетова назначили на должность Псковского природоохранного межрайонного прокурора в порядке ротации 8 августа 2018 года.
До трудоустройства в органы прокуратуры Сергей Самолетов служил в органах внутренних дел Псковской области. 10 сентября 2002 года принят на службу в органы прокуратуры области на должность старшего следователя прокуратуры Дновского района, 1 февраля 2006 года переведен на должность заместителя прокурора Дедовичского района. С июля 2007 года трудился в должности прокурора Дедовичского района. В августе 2010 года был назначен на должность Островского межрайонного прокурора.
Напомним, ранее прокурора Псковской области Ивана Грибова назначили прокурором Владимирской области. Иван Грибов вступил в должность прокурора Псковской области 30 июня 2020 года.
Исполняющим обязанности прокурора Псковской области назначен Алексей Попов.