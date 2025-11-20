Псковcкая обл.
Общество

Новая линейка моделей Kandinsky 5.0 для генерации изображений и видео теперь доступна в ГигаЧат

20.11.2025 15:53|ПсковКомментариев: 0

На международной конференции AI Journey («Путешествие в мир искусственного интеллекта») Сбер представил Kandinsky 5.0 — линейку моделей генерации изображений и видео нового поколения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка. 

Новые модели расширят возможности для творчества — как в профессиональной сфере, так в личных проектах. Пользователи могут легко создавать персонализированные видеопоздравления, оживлять фотографии или придумывать оригинальные визуальные истории. Для профессионалов — режиссёров, дизайнеров, маркетологов, художников-аниматоров — Kandinsky 5.0 станет мощным инструментом для производства промо-материалов и коммерческого видеоконтента.

«По сравнению с моделью, представленной на прошлой конференции AI Journey, мы значительно усовершенствовали Kandinsky. Команда существенно улучшила ключевые параметры – качество и скорость генерации видео. Теперь любой пользователь может легко воплотить свои художественные задумки как в видео, так и в изображениях. Особое внимание мы традиционно уделили обучению модели на качественном национальном датасете. Благодаря этому Kandinsky точно понимает запросы на русском языке и создаёт контент, соответствующий культурному контексту и ожиданиям пользователей из нашей страны. При этом все модели новой линейки опубликованы в открытом доступе. Такой шаг предоставляет инженерам и исследователям возможность использовать их в своих разработках и стимулирует рост открытой экосистемы отечественных генеративных технологий», - сказал старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка Андрей Белевцев. 

Пользователям стали доступны две новые модели линейки Kandinsky 5.0: Image Lite – универсальная модель генерации HD-изображений, и Video Pro – мощная модель,  генерирующая 5-секундные SD-ролики по текстовому запросу или стартовому кадру. Обе модели уверенно ориентируется в российском культурном контексте, одинаково хорошо понимают запросы на русском и английском, а также создают надписи на кириллице и латинице.

Особый фокус при обучении моделей был сделан на эстетичности и качестве генерации, выразительности и художественности создаваемого ими визуального контента. Для этого на финальных этапах обучения использовался датасет сверх-качественных изображений и видео, отобранных большой командой дизайнеров, художников и арт-директоров. Эксперты тщательно выбирали материалы с безупречной композицией, стилем и визуальным качеством. Благодаря этому Kandinsky 5.0 создаёт не только детальные и точные визуальные материалы, но и по-настоящему выразительный, художественный контент.

Модели Kandinsky 5.0 Image Lite и Video Pro уже доступны на всех поверхностях ГигаЧат: Telegram, национальном мессенджере Max, веб-сайте giga.chat, а также в приложении GigaChat на Android.  

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
