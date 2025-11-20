Общество

Игорь Иванов поздравил работников транспорта с профессиональным праздником

Председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов поздравил работников транспорта с их профессиональным праздником. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в облсовпрофе.

Как отмечает председатель облсовпрофа, 20 ноября — это не просто дата в календаре, это день, отмечающий более 200-летнюю историю единой транспортной системы России.

«Сегодня именно вы, мужественные и надёжные люди, держите в руках артерии нашей страны: вы за рулём автобуса и грузовика, на мостике корабля, в кабине поезда и самолёта, в диспетчерских и на технических постах. Ваш труд — это основа жизни региона: доставка продуктов, лекарств, почты, обеспечение мобильности жителей, поддержка промышленности и строительства. Без вас — никуда! Вы - часть большой и дружной профсоюзной семьи, и мы, профсоюзы, гордимся вами и всегда стоим на страже ваших прав, достойной оплаты труда, безопасных условий работы и социальной защиты», - сказал Игорь Иванов.

По его словам, профессия работников транспорта требует огромной ответственности, выносливости и преданности делу. Именно поэтому Псковский облсовпроф продолжит активно бороться за улучшение условий труда, за повышение престижа транспортной профессии и за достойное будущее для каждого работника отрасли.