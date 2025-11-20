Общество

«Ростелеком» и «Базис» расскажут об особенностях инфраструктурного ПО

ИТ-рынок демонстрирует уверенный рост (до 12% в год до 2031 года), а самым быстрорастущим сегментом стало отечественное ПО для управления динамической ИТ-инфраструктурой, его темпы роста превысили 16%, а крупнейшим игроком на этом рынке выступает «Базис» (дочерняя компания «Ростелекома». Таковы данные исследования iKS-Consulting .

Фото: Ростелеком

Инфраструктурное ПО — это основа цифровой среды, на которой строятся повседневные сервисы. Оно лежит в основе онлайн-банков, Госуслуг, систем видеосвязи, мобильных приложений и других платформ, обеспечивая их безопасную и стабильную работу.

В связи с растущим интересом к этой сфере «Ростелеком» и «Базис» проведут 26 ноября обучающий вебинар «Реальная виртуальность: как ПО для управления динамической инфраструктурой помогает строить информационные системы». Мероприятие пройдет в рамках проекта « Вместе в цифровое будущее » и поможет разобраться, как устроен один из самых быстрорастущих и технологически сложных сегментов ИТ:

какие технологии и инструменты входят в инфраструктурное ПО;

как правильно освещать эту тему в СМИ и блогах;

какие специалисты наиболее востребованы на рынке;

в чем причина дефицита кадров в этой сфере;

зачем развивать собственные импортонезависимые архитектуры.

Вебинар рассчитан на журналистов, блогеров и всех, кто интересуется сферой ИТ. Обучение проведут эксперты Авторизованного учебного центра «Базиса» — QDTS («КУДИЦ»), одного из флагманов российского ИТ-образования. С 1992 года команда «КУДИЦ» готовит разработчиков и инженеров к работе с ведущими аппаратными и программными решениями.