Общество

В Пскове не поддержали помилование осужденного за преступление против половой неприкосновенности

Заседание комиссии по вопросам помилования состоялось 21 ноября в здании правительства Псковской области под председательством руководителя аппарата правительства Андрея Вьюнова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областном министерстве юстиции.

Фото: министерство юстиции Псковской области

К рассмотрению было представлено ходатайство о помиловании осужденного, отбывающего наказание в исправительном учреждении Псковской области за совершение преступлений против половой неприкосновенности.

Принимая во внимание характер совершенных преступлений, степень их общественной опасности, прежние судимости, поведение осужденного во время отбывания наказания, незначительный срок отбытого наказания, комиссия посчитала нецелесообразным применение акта помилования в отношении обратившегося с ходатайством о помиловании осужденного.