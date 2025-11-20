Общество

Псковская делегация посетила витебские колледжи и обсудила сотрудничество

В рамках Дней Псковской области в Витебске представители министерства образования Псковской области и руководители учреждений среднего профессионального образования посетили Витебский государственный аграрно-технический колледж и Витебский государственный индустриальный колледж, сообщило министерство в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Telegram-канал министерства образования Псковской области

В аграрно-техническом колледже псковскую делегацию познакомили с материально-технической базой образовательного учреждения и представили опыт взаимодействия с работодателями по открытию новых направлений подготовки специалистов для экономики Витебской области.

В Витебском государственном индустриальном колледже делегацию ознакомили с новым зданием и современными лабораториями, учебными мастерскими и центром компетенций республиканского значения.

21 ноября заканчивалась международная стажировка студентов Псковского кооперативного техникума. Делегация Псковской области приняла участие в торжественной церемонии окончания стажировки и вручения сертификатов.

Представители сферы профессионального образования обсудили итоги реализованных совместных мероприятий и наметили планы на дальнейшее сотрудничество по повышению квалификации мастеров производственного обучения.