«Постскриптум»: Надо ли запрещать вейпы и как вернуть доверие к депутатам? ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеоверсию программы «Постскриптум», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 24 ноября. Об итогах минувшей недели рассказали ведущие Константин Калиниченко и Любовь Кузнецова.
Основные темы программы сегодня:
- Новые предложения Трампа по мирному урегулированию конфликта на Украине.
- Неделя визитов: делегация Абхазии к нам, а мы – в Витебск.
- Областное Собрание приняло бюджет-2026 в I чтении.
- Первый снег в Пскове не создал коллапса, но в шиномонтажах водители готовы были драться за очередь – на пороге зима.
- И как вернуть доверие к депутатам? Об этом поговорим в политическом блоке вместе с обозревателем и главным редактором интернет-портала ПЛН Александром Савенко.