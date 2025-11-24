Общество

Псковское отделение «Единой России» проведёт приёмов граждан в честь Дня рождения партии

С 1 по 10 декабря партия «Единая Россия» планирует провести традиционную декаду приёмов граждан в честь своего 24-летия, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении партии. Основная площадка приемов будет работать в региональной общественной приемной партии по адресу: Псков, улица Гоголя, 9.

Каждый день декады будет посвящён отдельной тематике:

1 декабря – День приема граждан руководящими органами Партии

2 декабря - День приема граждан по вопросам ЖКХ

3 декабря - День приема граждан по вопросам социальной поддержки

4 декабря - День приема граждан по вопросам образования

5 декабря - День приема граждан по вопросам защиты прав трудящихся

8 декабря - День приема граждан по вопросам здравоохранения

9 декабря - День приема граждан по вопросам материнства и детства

10 декабря - День приема граждан по вопросам бизнеса и предпринимательства

Тематические приёмы будут посвящены вопросам ЖКХ, дошкольного и школьного образования, здравоохранения, социальной поддержки. Все эти темы лидируют в числе постоянных обращений, поступающих в региональную общественную приемную партии «Единая Россия». Приемы проведут депутаты различного уровня, сенаторы, представители профильных ведомств, Ассоциации юристов России, специалисты Социального фонда России по Псковской области, уполномоченный представитель при президенте РФ по правам ребенка в Псковской области, координаторы партийных проектов, специалисты министерства труда и занятости в Псковской области, территориального органа Росздравнадзора Псковской области и др.

По всем вопросам можно обращаться как лично, предварительная запись по тел. 66-25-12, так и в режиме горячей линии - тел. 66-25-12. Приёмы пройдут как в очном, так и в дистанционном формате.

Приёмы будут также организованы на базе местных общественных приемных Председателя Партии «Единая Россия» в городе Великие Луки и в муниципальных округах области.

В региональной общественной приемной «Единой России» в рамках реализации народной программы проводятся личные приемы граждан по различным вопросам. Социальная поддержка граждан является одним из ключевых направлений народной программы «Единой России». Как правило, социальная помощь включает в себя оказание поддержки гражданам в сложных жизненных ситуациях, таких как безработица, болезнь, инвалидность и другие. Это может включать в себя предоставление консультационной помощи, психологической поддержки, разъяснения о наличии образовательных программ и другое.