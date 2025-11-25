В Пскове стал известен график декады приемов, приуроченной к 24-летию «Единой России»

Декада приемов граждан, приуроченная ко дню рождения партии «Единая Россия», пройдет в Псковской области с 1 по 10 декабря. В региональной общественной приемной партии на вопросы жителей ответят депутаты всех уровней, сенаторы, представители профильных министерств и ведомств, партнерских организаций. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении «Единой России».
Расписание приемов
1 декабря
- Александр Козловский — секретарь Псковского регионального отделения партии, депутат Госдумы;
- Александр Котов — председатель Псковского областного Собрания депутатов, заместитель секретаря регионального отделения партии;
- Наталья Мельникова — сенатор СФ РФ, региональный координатор партийного проекта «Старшее поколение»;
- Игорь Дитрих — заместитель председателя Псковского областного Собрания, региональный координатор партийного проекта «Здоровое будущее».
2 декабря
- Александр Братчиков — заместитель председателя Псковского областного Собрания;
- Александр Гончаренко — председатель Псковской городской Думы.
3 декабря
- Алексей Наумец — сенатор СФ РФ;
- Алексей Форш — депутат Псковской городской Думы.
4 декабря
- Армен Мнацаканян — заместитель председателя Псковского областного Собрания, региональный координатор партийного проекта «Новая школа»;
- Дмитрий Яковлев — врио управляющего отделения Социального фонда России по Псковской области;
- Наталия Соколова — уполномоченный представитель при президенте РФ по правам ребенка в Псковской области;
- Ольга Федорова — депутат Псковской городской Думы.
5 декабря
- Алена Трунова — министр труда и занятости Псковской области;
- Игорь Иванов — председатель Псковского областного совета профсоюзов.
8 декабря
- Юрий Косолапов — врио руководителя территориального органа Росздравнадзора Псковской области;
- Галина Неваленная — депутат Псковской городской Думы, председатель регионального общественного совета партийного проекта «Здоровое будущее».
9 декабря
- Юрий Сорокин — депутат Псковского областного Собрания, координатор партийного проекта «Детский спорт»;
- Любовь Николаева — депутат Псковской городской Думы.
10 декабря
- Алексей Севастьянов — депутат Псковского областного Собрания, координатор партийного проекта «Предпринимательство»;
- Юрий Бурлин — депутат Псковской городской Думы, сопредседатель Псковского регионального отделения общероссийской общественной организации «Деловая Россия».
Напомним, в региональной общественной приемной «Единой России» в рамках реализации народной программы проводятся личные приемы граждан по различным вопросам. Социальная поддержка граждан является одним из ключевых направлений народной программы «Единой России». Как правило, социальная помощь включает в себя оказание поддержки гражданам в сложных жизненных ситуациях, таких как безработица, болезнь, инвалидность и другие. Это может включать в себя предоставление консультационной помощи, психологической поддержки, разъяснения о наличии образовательных программ и другое.
Приемы в Пскове состоятся в региональной общественной приемной «Единой России» по адресу: город Псков, улица Гоголя, дом 9. Записаться на прием можно по телефону: 8 (8112) 66-25-12.
В муниципалитетах Псковской области приемы пройдут в местных общественных приемных партии, адреса которых можно посмотреть на сайте.