Общество

В Пскове стал известен график декады приемов, приуроченной к 24-летию «Единой России»

Декада приемов граждан, приуроченная ко дню рождения партии «Единая Россия», пройдет в Псковской области с 1 по 10 декабря. В региональной общественной приемной партии на вопросы жителей ответят депутаты всех уровней, сенаторы, представители профильных министерств и ведомств, партнерских организаций. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении «Единой России».

Расписание приемов

1 декабря

Александр Козловский — секретарь Псковского регионального отделения партии, депутат Госдумы;

Александр Котов — председатель Псковского областного Собрания депутатов, заместитель секретаря регионального отделения партии;

Наталья Мельникова — сенатор СФ РФ, региональный координатор партийного проекта «Старшее поколение»;

Игорь Дитрих — заместитель председателя Псковского областного Собрания, региональный координатор партийного проекта «Здоровое будущее».

2 декабря

Александр Братчиков — заместитель председателя Псковского областного Собрания;

Александр Гончаренко — председатель Псковской городской Думы.

3 декабря

Алексей Наумец — сенатор СФ РФ;

Алексей Форш — депутат Псковской городской Думы.

4 декабря

Армен Мнацаканян — заместитель председателя Псковского областного Собрания, региональный координатор партийного проекта «Новая школа»;

Дмитрий Яковлев — врио управляющего отделения Социального фонда России по Псковской области;

Наталия Соколова — уполномоченный представитель при президенте РФ по правам ребенка в Псковской области;

Ольга Федорова — депутат Псковской городской Думы.

5 декабря

Алена Трунова — министр труда и занятости Псковской области;

Игорь Иванов — председатель Псковского областного совета профсоюзов.

8 декабря

Юрий Косолапов — врио руководителя территориального органа Росздравнадзора Псковской области;

Галина Неваленная — депутат Псковской городской Думы, председатель регионального общественного совета партийного проекта «Здоровое будущее».

9 декабря

Юрий Сорокин — депутат Псковского областного Собрания, координатор партийного проекта «Детский спорт»;

Любовь Николаева — депутат Псковской городской Думы.

10 декабря

Алексей Севастьянов — депутат Псковского областного Собрания, координатор партийного проекта «Предпринимательство»;

Юрий Бурлин — депутат Псковской городской Думы, сопредседатель Псковского регионального отделения общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

Напомним, в региональной общественной приемной «Единой России» в рамках реализации народной программы проводятся личные приемы граждан по различным вопросам. Социальная поддержка граждан является одним из ключевых направлений народной программы «Единой России». Как правило, социальная помощь включает в себя оказание поддержки гражданам в сложных жизненных ситуациях, таких как безработица, болезнь, инвалидность и другие. Это может включать в себя предоставление консультационной помощи, психологической поддержки, разъяснения о наличии образовательных программ и другое.

Приемы в Пскове состоятся в региональной общественной приемной «Единой России» по адресу: город Псков, улица Гоголя, дом 9. Записаться на прием можно по телефону: 8 (8112) 66-25-12.

В муниципалитетах Псковской области приемы пройдут в местных общественных приемных партии, адреса которых можно посмотреть на сайте.