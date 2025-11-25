Общество

Псковская школа межэтнической журналистики в четвертый раз победила в конкурсе «СМИротворец»

В Музее Победы на Поклонной горе в Москве прошла церемония награждения победителей ХVII Всероссийского журналистского конкурса «СМИротворец» на лучшее освещение межнациональных отношений. В номинации «Поколение мультимедиа» победу одержала выпускница школы межэтнической журналистики в Пскове, студентка ЛГУ имени А.С. Пушкина Миряна Савич. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в школе.

Фото: Школа межэтнической журналистики в Пскове

Лучшей публикацией в этой номинации жюри конкурса признало ее статью «Почуфаним малесенько?» на сайте «Национальный акцент».

Номинация «Поколение мультимедиа» была учреждена на конкурсе «СМИротворец» в 2017 году специально для работ, созданных в рамках всероссийского наставнического проекта «Школа межэтнической журналистики». За девять лет ученики псковской школы межэтнической журналистики четыре раза становились победителями в этой номинации.

В 2019 году в этой номинации победу одержала студентка ПсковГУ Кира Суханова (статья «Как я потеряла свою национальность»)

В 2020 году первое место в той же номинации присудили студентке Псковского колледжа искусств Елизавете Андреевой за публикацию на сайте Псковской Ленты Новостей «Менталитет есть? А если найду?».

В 2022 году лучшей в той же номинации была признана статья на сайте Псковской Ленты Новостей «Унесенные ветром: как скобари путешествовали по Дагестану автостопом» студентки ПсковГУ Татьяны Рачинской.

В этом году в октябре в разных регионах России под эгидой Гильдии межэтнической журналистики открылись 16 школ межэтнической журналистики. Школа межэтнической журналистики в Пскове работала в гибридном формате: офлайн и онлайн. Всего за неполных два месяца учениками этой школы, которую ведёт журналист Ольга Миронович, было создано 25 публикаций, в том числе семь – для сайта «Московский комсомолец в Пскове». Из них две вошли в топ-5 лучших публикаций всех школ, в том числе статья студентки ПсковГУ Анны Сергеевой «Юля, помоги Вепе!» Как первокурсница ПсковГУ стала преподавателем для своих одногруппников».

Миряна Савич занималась в псковской школе межэтнической журналистики онлайн. Интересно, что год назад она сама стала героиней публикации ученика этой же школы – Антона Рубежанского. Он сделал про нее подкаст «Скажите «Сиииир!» Или что русским парням надо знать про сербских девушек», потому что девушка – сербка по национальности, хоть и живет в России.

Ее статья «Почуфаним малесенько?» – про удивительные русские словечки, которые она услышала в разных регионах России (в том числе в Псковской области).

Все публикации псковской ШМЖ за этот год можно почитать на сайте.

Там много интересного про сгинувшие сетоские хутора на юге Псковской области, про то, как псковские иудеи отпраздновали Суккот, про традиции псковских армян, про уроженку Крыма с израильским гражданством, которая переехала в Пушкинские Горы из Великобритании, про шаманизм на Патриарших…

Авторы лучших текстов уехали в Москву, чтобы принять участие в федеральном этапе проекта «Школа межэтнической журналистики». Это две псковички (студентка ПсковГУ Анна Сергеева и студентка МГУ Полина Куприянова) и корреспондент издательского дома «Двина» из Архангельска Кристина Шурда.