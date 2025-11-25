Общество

«МегаФон» подтвердил лидерство на рынке частных LTEсетей — исследование

«МегаФон» подтвердил своё лидерство в сегменте частных сетей, заняв первую строчку в ежегодном отраслевом аналитическом исследовании ComNews «Корпоративные сети Private LTE/5G в России и Казахстане». Ранее оператор был признан рекордсменом по количеству коммерческих запусков таких проектов в 2025 году согласно обзору от агентства «ИАА Рустеле.Ком».

Фото предоставлены пресс-службой ПАО «МегаФон»

Карта корпоративных сетей обновляется ComNews ежегодно и уже стала надёжным источником аналитики на рынке. Её регулярная публикация позволяет отслеживать тренды, изменение объемов портфелей участников рынка и технологическую зрелость решений. Кроме того, эксперты оценивают реализованные проекты с точки зрения географии внедрения и отраслевой принадлежности заказчика.

В исследовании этого года «МегаФон» занимает лидирующее положение на рынке — в портфеле оператора 46 коммерческих реализованных проектов, что составляет более 45% от всех коммерческих сетей в стране. Примечательно, что семь pLTE были построены оператором в этом году, что так же стало рекордом и составило половину от общего количества запусков в России за этот период (по данным «ИАА Рустеле.Ком»).

Стремительный рост рынка частных LTEрешений — закономерный ответ на возрастающую потребность бизнеса в надёжной связи в условиях сложной промышленной среды. Предприятиям критически важна гарантированная пропускная способность для передачи данных с датчиков, видеопотоков и управляющих сигналов. Не менее существенна возможность изолировать сеть от публичного интернета для защиты критических данных и процессов. Кроме того, растёт спрос на интеграцию с IIoTрешениями.

Важное конкурентное преимущество pLTE, реализуемых «МегаФоном», — первенство в области киберзащиты. Оператор разработал, протестировал и аттестовал интегрированный комплекс защиты (криптошлюзы, межсетевые экраны, системы обнаружения вторжений), который уже внедрен в построенные сети на критически важных объектах энергетики. Решение полностью соответствует требованиям ФЗ187 для класса КИИ1, что исключает необходимость дополнительной аттестации.