Общество

Налипание мокрого снега на провода и гололед ожидаются в Псковской области

На территории Псковской области ожидается налипание мокрого снега 26 ноября, сообщили Псковской Ленте Новостей в ГУ МЧС РФ по региону.

«Сегодня с периода 17.00-20.00, начиная с южных районов, ожидается выпадение переохлажденных осадков, налипание мокрого снега на провода, местами гололед», - рассказали в МЧС.

Жителям и гостям Псковской области рекомендуют быть осторожными на улице и обращать внимание на целостность линий электропередачи; парковать транспорт вдали от деревьев и остерегаться частей нависающих конструкций и предметов, оборванных проводов.