Общество

МФЦ Псковской области расширяет сферу социально значимых услуг для населения

Многофункциональный центр Псковской области в этом году увеличил число предоставляемых населению услуг, сейчас их порядка 240. Все они отвечают актуальным потребностям граждан, сообщила на рабочей встрече с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым директор учреждения Ольга Степанова. В ходе общения глава региона и руководитель МФЦ обсудили новые востребованные сервисы и планы по развитию услуг, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Ольга Степанова отметила, что МФЦ остается ключевым элементом в системе взаимодействия между государством и гражданами в части предоставления государственных услуг в режиме одного окна. «Ежегодно в МФЦ Псковской области поступает более 500 тысяч обращений граждан», — рассказала она и отметила ключевые достижения учреждения в этом году.

Во-первых, с сентября 2025 года совместно с управлением Росреестра по Псковской области в регионе обеспечена правовая, техническая и административная возможность оформления объектов недвижимости на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Во-вторых, реализуются мероприятия по предотвращению финансового и цифрового мошенничества. В частности, внедрены услуги по установке самозапрета на выдачу кредитов и оформление сим-карт. На эти сервисы с марта 2025 года было зарегистрировано более 5 тысяч обращений, проинформировала руководитель регионального МФЦ.

Также учреждением заключено соглашение с финансовым уполномоченным в части досудебного урегулирования споров с банками, кредитными, страховыми организациями и т. д. В настоящее время по новой услуге проводится информационная кампания.

МФЦ, заметила Ольга Степанова, продолжает развивать и цифровые сервисы. Так, на площадке запущен официальный чат-бот. С помощью виртуального помощника можно записаться на прием к консультанту или отменить его, а также получить уведомление о готовности документов. Ольга Степанова рассказала, что функции чат-бота будут расширяться, уже в следующем году с его помощью планируется ввести подписание документов в электронном виде.

Отдельно губернатор и директор МФЦ обсудили оказание услуг участникам специальной военной операции и их семьям. Ольга Степанова проинформировала, что сейчас на площадке гражданам этой категории предоставляется 48 мер соцподдержки. В частности, для участников СВО действует ускоренная процедура регистрации объектов недвижимости, при этом они освобождены от оплаты государственной пошлины по услугам Росреестра.

Ольга Степанова сообщила, что в начале 2026 года планируется перевести на площадку МФЦ 90% мер социальной поддержки участников спецоперации. В целом в планах многофункционального центра Псковской области на следующий год — расширять перечень не только государственных, но и социально значимых услуг негосударственного сектора.

Михаил Ведерников отметил значимый вклад специалистов многофункционального центра региона в работе с населением. «Вы большое внимание уделяете участникам СВО и их семьям, проводите серьезную работу по противодействию мошенничеству. Приятно, что наши исторические территории тоже включены в работу МФЦ и охвачены всеми программами. Это позволяет жителям региона более удобно проводить различные сделки, оформлять документы и т. д. Очень важно, что наряду с государственными услугами расширяется спектр предоставления негосударственных социально важных сервисов. Уверен, что население оценит эту опцию», — сказал губернатор и поблагодарил руководство и коллектив МФЦ за работу.