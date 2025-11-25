Общество

Учения МЧС прошли на территории деревообрабатывающего предприятия в Псковской области

26 ноября пожарно-тактические учения сотрудников МЧС Псковской области прошли на территории деревообрабатывающего предприятия, сообщили Псковской Ленте Новостей в МЧС.

Фото: МЧС Псковской области

По замыслу учения в результате короткого замыкания произошло возгорание в производственном цехе на первом этаже деревообрабатывающего предприятия с последующим распространением горения на соседние здания. Создалась опасность для людей, находящихся в здании.

Для ликвидации пожара были направлены силы и средства противопожарной службы области и дежурных караулов пожарно-спасательных частей и службы пожаротушения МЧС России.



В ходе учения все поставленные задачи были выполнены в полном объёме.



Всего в учениях было задействовано 14 человек и 4 единицы техники.