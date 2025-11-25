Общество

Производство подсолнечного масла может сократится на 5%

Производство подсолнечного масла в этом сельхозгоду (с сентября 2025-го по август 2026-го) составит 7,6 млн т. Такая оценка содержится в квартальном консенсус-прогнозе Центра ценовых индексов (ЦЦИ). Это на 3% меньше показателя предыдущего опроса аналитиков. По данным Минсельхоза, годом ранее производство составило 8 млн т, по данным Минсельхоза. Таким образом, его выпуск в этом году может сократиться на 5%.

Сбор подсолнечника в 2025 году снижался из-за неблагоприятных погодных условий — весенних заморозков и летней засухи, говорит гендиректор агрохолдинга «Степь» Андрей Недужко. Валовый сбор на 21 ноября составил 16,5 млн т, что на 3,5% ниже прошлогоднего уровня, следует из данных Россельхозбанка. Кроме того, переработчики фиксируют падение масличности семечки: сырье приходит с 41–45% вместо нормативных 46% и выше.

Себестоимость производства масла за год выросла на 20%, отметил гендиректор агропредприятия «Леон» Андрей Курносов. На фоне дефицита сырья и подорожания энергии и логистики многие предприятия сталкиваются с падением рентабельности. В отрасли уже происходят временные остановки заводов. Так, «Русагро» в июле–сентябре 2025 года произвела на 23% масла меньше, чем за аналогичный период годом ранее.

В Минсельхозе заявили, что совокупный урожай масличных в 2025 году ожидается на уровне около 31 млн т, из которых около 17 млн т — подсолнечник. Ведомство уверяет, что этих объемов достаточно для полного обеспечения внутреннего рынка и сохранения экспортного потенциала. Уровень самообеспеченности растительными маслами превышает 250%, отметили в ведомстве, пишут «Известия».

Несмотря на снижение производства, цены на подсолнечное масло растут умеренно: вмешивается механизм экспортного демпфера, который корректирует пошлины при росте мировых цен. В рознице литр масла в январе – октябре 2025 года стоил в среднем 151 рубль — на 15% больше, чем годом ранее.