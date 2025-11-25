Общество

Подарками для маленьких пациентов пополнил «Коробку храбрости» Юрий Сорокин

Подарки для маленьких пациентов медучреждений передал вице-спикер регионального парламента Юрий Сорокин в рамках всероссийской благотворительной акции «Коробка храбрости», сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском областном Собрании депутатов.

Фото здесь и далее: Псковское областное Собрание депутатов

Игрушки, конструкторы, книги, наборы для творчества, альбомы, карандаши и фломастеры парламентарий привёз в псковскую общественную приёмную партии «Единая Россия», где организовали сбор подарков для детей, проходящих лечение в медицинских учреждениях.

«Все дети любят получать подарки, очень надеюсь, что подарки из «Коробки храбрости» доставят маленьким пациентам не только привычную радость от обладания игрушкой, но и помогут обрести необходимые для лечения силы, мужество, терпение и скрасят их пребывание в больнице», - поделился Юрий Сорокин. Вице-спикер отметил, акция «Коробка храбрости» ежегодно проходит во всех российских регионах и с каждый годом в этом добром и благородном деле участвует всё больше и больше людей.

В Псковской области на призыв единороссов принять участие в социальном проекте откликнулось множество людей. Среди тех, кто активно поддержал благое начинание не только депутаты разных уровней, секретари «первичек» и члены политсовета, но и неравнодушные граждане.

Благотворительная акция продлится до 2 декабря. Собранные игрушки передадут в лечебные учреждения области, где есть детские отделения. Адреса пунктов сбора есть в каждом районе.