Общество

Общественник оценил кадровую обстановку в ОМВД по Псковскому району

Председатель Общественного совета при ОМВД России по Псковскому району Сергей Дергунов провел рабочую поездку в отдел, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

Фото здесь и далее: ОМВД России по Псковскому району

Сначала Сергей Дергунов посетил следственный отдел, где уточнил количество уголовных дел в производстве у следователей и оценил их сложность. Также он выяснил кадровую обстановку в следственном подразделении.

После этого Сергей Дергунов ознакомился с ситуацией в отделении Госавтоинспекции. Начальник отделения предоставил информацию о текущей обстановке на дорогах и отметил улучшение ситуации в районе.