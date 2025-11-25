Псковcкая обл.
Общество

Профилактика как приоритет: в псковском УФСИН рассказали о системной работе по недопущению коррупции

27.11.2025 13:57|ПсковКомментариев: 0

В преддверии Международного дня борьбы с коррупцией начальник инспекции по личному составу и профилактике коррупционных правонарушений УФСИН России по Псковской области майор внутренней службы Надежда Матвеева рассказала о профилактике коррупционных проявлений среди сотрудников уголовно-исполнительной системы, причинах и наиболее распространенных формах коррупции, а также о последствиях совершения коррупционных преступлений.

 

Фотографии: УФСИН России по Псковской области

- Надежда Александровна, для начала, наверное, стоит объяснить нашей аудитории, какие именно преступления относятся к коррупционным и насколько они опасны?

- Несомненно, коррупционные деяния представляют собой серьёзную угрозу. Это обусловлено тем, что они подрывают доверие к государственной службе и нарушают её нормальное функционирование. В нашем случае – это доверие к Федеральной службе исполнения наказаний. Суть коррупции заключается в извлечении сотрудником неправомерной выгоды для себя, будь то в форме привилегий, преференций, материальных ценностей или прав на них, либо в предоставлении аналогичных преимуществ иным лицам. Уголовное законодательство содержит ряд статей, направленных на борьбу с коррупцией, включая ст. 201 (злоупотребление полномочиями), ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями), ст. 289 (незаконное участие в предпринимательской деятельности), ст. 290 (получение взятки), ст. 291 (дача взятки) и ст. 291.2 (мелкое взяточничество).

- Какие причины, на ваш взгляд, способствуют совершению сотрудником коррупционных проступков? И какие коррупционные проявления чаще всего встречаются в уголовно-исполнительной системе?

- Среди основных можно выделить недостаточный уровень правосознания, моральную неустойчивость, финансовые проблемы отдельного сотрудника, который ищет незаконные пути обогащения. Также свою роль могут сыграть и бытовые причины. Иногда родственники осужденных, действуя из лучших побуждений, сами предлагают вознаграждение, создавая тем самым «искушение» для недобросовестного сотрудника. Важно подчеркнуть, что это не оправдание, а один из факторов риска.

Также возможна попытка скрыть иные нарушения. Например, чтобы «замять» факт недостатков в организации службы или ЧП, сотрудник может пойти на подлог документов.

Ну и еще одной причиной можно назвать профессиональную деформацию и «чувство безнаказанности». В условиях закрытости системы у отдельных сотрудников может сложиться ложное ощущение вседозволенности и непрозрачности их действий для внешнего контроля.

Cамое частое проявлением коррупции в УИС – получение взятки. Увы, взяточником может оказаться и сотрудник младшего начальствующего состава, и офицер, занимающий руководящую должность. Что касается причин, то они носят комплексный характер.

- Но, вероятно, получение взяток – не единственный вид коррупции, совершаемый сотрудниками?

- Разумеется. К примеру, некоторые должностные лица совершают коррупционные деяния, выражающиеся в подаче заведомо ложной информации о полученных доходах, понесенных расходах, имеющемся имуществе и обязательствах имущественного характера в ходе ежегодной декларационной кампании.

- Любое правонарушение можно предотвратить с помощью профилактики. Проводится ли у вас такая работа?

- В УФСИН России по Псковской области на постоянной основе проводится воспитательная работа с личным составом. В рамках служебной подготовки каждый месяц проводятся занятия, на которых слушателям доводятся положения законодательства РФ о противодействии коррупции, освещаются факторы и результаты коррупционных правонарушений. В каждом подведомственном учреждении установлены информационные стенды с материалами антикоррупционной направленности и сведениями о бывших сотрудниках, совершивших коррупционные преступления и несущих юридическую ответственность за свои поступки. С лицами, претендующими на службу в УИС, проводятся беседы о недопустимости коллизии интересов на государственной службе, об их обязательстве немедленно информировать вышестоящее руководство в случае возникновения подобной ситуации.

- Приведите, пожалуйста, примеры реальных преступлений или правонарушений среди сотрудников уголовно-исполнительной системы области.

- В качестве примера могу привести такой случай. Если говорить о коррупционном преступлении, то произошло это в 2023 году в колонии Себежского района. Сотрудник проносил запрещенные предметы осужденным за вознаграждение. Но тайное всегда становится явным. В итоге – приговор с целым букетом коррупционных статей.

И еще один инцидент произошел в 2024 году. В отношении сотрудника одной из колоний были установлены факты систематического получения дохода от предпринимательской деятельности, что прямо запрещено федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской Федерации» и ведомственными нормативными актами, регламентирующими прохождение службы в УИС.

Нарушение указанных запретов и ограничений является грубым дисциплинарным проступком, подрывающим авторитет государственной службы и свидетельствующим о несовместимости нахождения на должности в уголовно-исполнительной системе. На этом основании с сотрудником был расторгнут служебный контракт по отрицательным мотивам.

- Какие последствия для сотрудника влечет совершение подобных деяний?

- Для человека это своеобразная «черная метка», с которой трудно жить. Сотрудник, совершивший должностное преступление, предстанет перед судом и, возможно, лишится свободы. Он только что осуществлял надзор за осужденными, сам выполнял служебные обязанности и вот он уже по ту сторону забора, а его бывшие сослуживцы осуществляют надзор уже за ним. Кроме того, судимость неизбежно отразится на его семье, его детях, которые впоследствии не смогут устроиться на службу в любую силовую структуру или госорган.

Беседовала Светлана Жалнина

Источник: Псковская Лента Новостей
