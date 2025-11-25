Общество

Итоги года подведут псковские трудовые отряды подростков в конце ноября

Традиционное мероприятие Трудовых отрядов подростков (ТОП) Псковской области — «Мы в ТОПе!» состоится 30 ноября, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском городском молодежном центре.

Фото: Псковский городской молодежный центр

Торжественное событие начнётся в 17:00 по адресу: улица Конная, дом 2 (Дом молодёжи).

В программе — награждение самых активных подростков, творческие номера и воспоминания о проделанной за год работе. Организаторы приглашают всех желающих разделить радость от общих успехов и зарядиться энергией для будущих свершений.

В этот же день, в 18:30, в кабинете 204 Дома молодёжи пройдёт специальное родительское собрание.

«Для родителей это возможность лично пообщаться с организаторами движения, задать вопросы руководителю Студенческих отрядов Псковской области Алле Сердцевой и узнать больше о деятельности своих детей и о перспективных проектах на будущее», - отметили организаторы.

Мероприятие организуют Трудовые отряды подростков Псковской области при поддержке Псковского городского молодёжного центра и Российских студенческих отрядов (РСО).

Напомним, Трудовые отряды подростков – это молодёжное объединение, куда могут вступить школьники и студенты колледжей от 14 до 17 лет для того, чтобы провести лето с пользой. Подробнее в сообществе движения.