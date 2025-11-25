Общество

Финал «Мисс и Миссис Псков-2025. ФОТОРЕПОРТАЖ

Финал конкурсов красоты «Мисс и Миссис Псков-2025» состоялся в Пскове в спортивно-развлекательном центре «Простория».

Корону в категории «Мисс» получила 16-летняя Мирослава Милая. Новоиспеченная королева красоты — кандидат в мастера спорта по художественной гимнастике. Миссис Псков-2025 стала 36-летняя мама четверых детей Анна Шефер — педагог, психолог, парикмахер, визажист, кондитер.

Изысканность и стиль, талант и грация — все смешалось в огненном вихре ноябрьского вечера, чтобы явить городу его новых королев. Подробнее о финале — в фоторепортаже Татьяны Савраевой и Федора Егорова.