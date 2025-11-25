Легко ли быть отцом пятерых детей, ответил Антон Мороз

Легко ли быть отцом пятерых детей, обсудили с депутатом Псковской городской Думы по округу №3 Антоном Морозом в программе «Семейные ценности» в эфире радио «ПЛН FM».
Антон Мороз, у которого двое сыновей и три дочери, считает, что чем больше детей, тем проще их воспитывать, поскольку они занимают друг друга. Он отмечает, что старшие дети присматривают за младшими, особенно если разница в возрасте небольшая, и это облегчает процесс воспитания.
Депутат высказал точку зрения, что западноевропейская политика деградирует в вопросах развития института семьи. Он считает неприемлемым для России западный ценз, когда первый брак и первые дети появляются после 35 лет. По его словам, Россия является «династийно семейной» страной, где институты наставничества и общения с детьми развиваются на гораздо более высоком уровне по сравнению с Европой.
Антон Мороз поделился также своим личным опытом, рассказывая, что, будучи единственным ребёнком в семье, ему не хватало времени с родителями, бабушкой и дедушкой. Однако у его детей такой проблемы нет, так как они заняты друг другом, тянутся за старшими и развиваются в общении. Он подчеркивает, что «это абсолютно не обуза».
Праздники играют важную роль в большой семье, поскольку в Новый год, окруженный пятью детьми, человек не чувствует себя одиноким. Старшие дети развлекают младших, а младшие — старших, что позволяет родителям погрузиться в атмосферу детства. По мнению Антона Мороза, семейные праздники культивируют внутрисемейные отношения, способствующие восприятию многодетной семьи как «правильности» и «данности».
Гость студии заявил, что его решение стать многодетным отцом пришло поэтапно, и он никогда не думал, что у него будет пять детей. Он выражает желание иметь ещё детей, полагая, что пока есть возможность, нужно это делать. Депутат считает, что, когда дети вырастут и покинут дом, его нужно будет наполнять снова. Он признаётся, что при рождении первого ребёнка был немного отстранён, а жена и мама больше занимались им. Сейчас же, находясь рядом с пятилетней дочерью, депутат испытывает счастье и видит в этом отдушину для отца.