Общество

Журналист издания «Вокруг света» Лидия Чешкова скончалась на 92-м году, сообщается в Telegram-канале Союза журналистов России (СЖР).

«Скончалась Лидия Александровна Чешкова - журналист, настоящий профессионал, всецело преданный профессии. Всю свою творческую энергию Лидия Александровна посвятила любимому журналу «Вокруг света» - изданию, популярность которого долгие годы не уступала популярности самых известных СМИ», - говорится в сообщении СЖР.

В СЖР считают, что вклад Чешковой в отечественную журналистику трудно переоценить: ее публикации до сих пор выступают «образцом служения профессии», пишет РИА Новости.

«Имя Лидии Александровны Чешковой навсегда останется в наших сердцах и всех читателей одного из самых популярных журналов страны», - говорится в сообщении.

Уточняется, что прощание состоится 2 декабря в 11.30 в Храме иконы Божией Матери в Москве на улице Поликарпова, 16.