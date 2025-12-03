Общество

Как правильно выбрать зубную пасту, рассказали псковские стоматологи

Правильно подобранная зубная паста приумножает действие щетки для зубов, обеспечивая полость рта не только гигиенический, но и лечебно-профилактический эффект. Как правило, большинство людей покупают зубную пасту, исходя из вкусовых предпочтений, не задумываясь о ее составе и полезных свойствах. Об этом рассказали специалисты Псковской стоматологической поликлиники на Октябрьском проспекте, 29.

Фото: freepik

Если вы счастливый обладатель здоровых зубов, рекомендуем их чистить классической гигиенической пастой, которая прекрасно освежает дыхание, а также удаляет пищевые остатки и налет.

Если ваши зубы имеют высокую чувствительность, необходимо использовать средства, которые имеют в своем составе:

гидроксиапатит;

нитрат кальция;

хлорид калия;

ионы фторидов;

хлорид стронция.

Применять такие пасты рекомендуется не более двух недель, так как они направлены не на очищение, а на профилактику и лечение зубов и десен.

Если вам диагностировали определенные стоматологические заболевания, узнать о подходящей зубной пасте для данной ситуации стоит у своего стоматолога. Он подберет подходящую вам по составу и свойствам пасту для зубов, которая станет отличным дополнением к полноценному стоматологическому лечению.

Зачем нам зубная нить

Даже самая совершенная и многофункциональная зубная щётка не способна вычистить весь налёт и остатки пищи из области между зубами. Щетинки могут заходить в межзубной промежуток, но полноценно очистить его не могут. В результате в этом недоступном взгляду участке образуется кариес, который непросто заметить, а значит - вылечить. Скрытый кариес является серьёзной проблемой и часто приводит к пульпиту.

Однако есть средство гигиены, которое решает проблему скрытого кариеса – это зубная нить (флосс).

При ежедневном использовании флосс сводит риск развития кариеса на межзубных поверхностях на нет. Поэтому отличным вариантом будет ежевечерняя чистка нитью после чистки зубов щёткой.

Зубные ёршики:

Если у вас между зубами есть щёлочки-промежутки или зубы немного расходятся из-за начальной стадии пародонтоза - то к чистке зубов обязательно подключаем ёршики.

Ёршик нужно подобрать по размеру промежутка между зубами - чтобы он плотно заходил в промежуток. Для этого сначала можно купить ассорти из ёршиков разных размеров и опытным путём выбрать подходящий вам.

Для удобства пациентов выпускают ёршики на длинных ручках, чтобы можно было вычистить промежутки между дальними зубами.

Важно: ёршик должен меняться раз в 1-2 недели по мере износа.