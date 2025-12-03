Общество

В Палкинском районе женщине грозит уголовное дело за долги по алиментам в 2,8 млн рублей

Прокуратура Палкинского района утвердила обвинительный акт в отношении 34-летней местной жительницы, обвиняемой в злостном уклонении от уплаты алиментов на двух несовершеннолетних детей. Ей относят преступление, предусмотренное частью 1 статьи 157 УК РФ. Сумма общего долга составила 2,8 миллионов рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре.

Как установило следствие, женщина, ранее уже судимая и лишенная родительских прав, с февраля 2024 года по июль этого года не выплачивала алименты на детей. За этот период образовалась задолженность, превышающая 500 тысяч рублей. Общая же сумма неуплаченных алиментов на двух детей достигла 2 миллионов 841 тысячи рублей.

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает наказание в виде исправительных работ, принудительных работ либо лишения свободы на срок до одного года.