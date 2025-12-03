Общество

Россиян предупредили об опасности покупки красной икры «с рук»

Приобретение красной икры через частные объявления у непроверенных продавцов может нести опасность для здоровья, поскольку высок шанс покупки фальсификата. Об этом заявила доцент базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Ильяшенко.

«Покупка "с рук", включая соцсети, у непроверенных продавцов - это однозначно "русская рулетка" со здоровьем и кошельком. А вот при покупке по объявлению присутствует не только риск покупки фальсификата, но и реальная опасность получить тяжелое пищевое отравление или заразиться паразитами», - предупредила собеседница агентства.

Она пояснила, что особенно это касается красной икры. В числе проблем могут быть, например, подделка "имитированной икрой", пересортица, нарушение условий хранения.

По словам Ильяшенко, с точки зрения места покупки «лучшим выбором являются крупные проверенные торговые предприятия». Это гарантия качества и безопасности продуктов.

«В магазинах продукция имеет необходимые документы, подтверждающие качество товара. Упаковка промаркирована, в том числе и в системе "Честный знак", четко указаны сроки годности, состав продукции. Как правило, там соблюдаются условия хранения: поддерживается правильный температурный режим, не допускается частичное размораживание продукции и другое», - сказала она. Рынки, покупка с рук в интернете - варианты для тех, кто готов рискнуть ради потенциальной выгоды, добавила эксперт.

Как ожидается, цены на красную рыбу и икру перед Новым годом могут увеличиться в среднем до 1 400 и 9 900 рублей за кг соответственно. Цена растет из-за активного сезонного спроса и других факторов, пишет ТАСС.